Депутат раскритиковал власти за ситуацию с "Яндекс.Такси"в Казахстане

Депутат Мажилиса Елнур Бисембаев заявил, что комиссия за сервис платформы составляет для водителей от 18 до 22%. Указал он и на риск того, что в случае каких-либо санкций тысячи казахстанцев могут остаться без работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Елнур Бисембаев сообщил, что в различных онлайн-сервисах работают более 500 тыс. казахстанцев. Из них около 200 тыс. человек зарабатывают деньги через приложение "Яндекс.Такси".

"Подумайте, 200 тыс. казахстанцев! Я думаю, что это основная проблема, которая требует особой бдительности и прямого внимания со стороны правительства. Комиссия "Яндекс.Такси" для таксистов составляет от 18 до 22%. Это что за жадность? Куда смотрит Агентство по защите конкуренции? Во-вторых, нет альтернативного приложения к данному приложению. На Россию накладываются различные санкции. Если не ошибаюсь, Эстония, Литва остановили работу "Яндекс.Такси". Завтра 200 тыс. казахстанцев рискуют остаться без работы в один день". Депутат Мажилиса Парламента Елнур Бисембаев

В этой связи он поинтересовался, планируется ли в Казахстане разработать отечественное приложение, которое будет конкурировать с российской сервисной платформой.

Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Булат Самбетов сообщил, что с начала года в адрес ведомства поступило много заявлений касательно 18-20% комиссии "Яндекс.Такси".







"По этим вопросам ведется расследование. По результатам расследований мы можем ответить на этот вопрос. Сегодня идет расследование. Возбуждено два дела. Первое дело – высокая цена. Зачем брать 18-20% с каждой поездки? Во-вторых, они являются монополистами в Астане и Алматы. Доля рынка – 70-80%. У населения нет возможности не использовать данное приложение". Булат Самбетов

В свою очередь глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил, что несколько человек пытались сделать такое же приложение, но не смогли.