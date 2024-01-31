Казахстанский депутат раскритиковал полицейских

Депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании Мажилиса 31 января раскритиковал полицейских по факту избиения водителя автобуса в Алматы и водителя скорой помощи в Караганде. Он заявил, что соответствующие органы небрежно относятся к своей работе, передает корреспондент Zakon.kz.

Елнур Бейсенбаев в своем запросе министру внутренних дел Ержану Саденову заявил, что в последнее время в Казахстане становится все больше людей, пренебрегающих законом и делающих все, что придет им в голову.

"Инцидент, произошедший в Караганде, является ярким тому подтверждением. Среди бела дня был избит добросовестно выполняющий свою работу водитель скорой помощи. Это действие правонарушителя Нурболата Дакебаева – это не просто преступление, а открытое противостояние всему обществу, закону и порядку. Даже зная, что его снимают, он размахивает кулаками и проливает кровь работника. Это возмутительно и кровожадно. Избиение медработников, которые приходят на помощь годовалому ребенку, это беспредел. Если эти люди способны на такое с работниками спецслужбы, они не колеблясь убьют простых людей. Мы знаем о трагедии в Алматы с избиением водителя автобуса. Это только то, что стало публичным. Сколько еще нераскрытых фактов", – заявил он.

По его словам, правительство до сих пор не приняло решение для предотвращения таких событий.

"Нужно защитить этих людей закона, это безотлагательная мера. Таких событий в стране достаточно. В прошлом году Бишимбаев, сегодня Дакебаев, кто будет завтра? Что показывает эта ситуация? Прежде всего, это показывает, что соответствующие органы небрежно относятся к своей работе и не организовали должным образом меры по предотвращению нарушений. Доказательство этому – преступник еще не схвачен", – указал мажилисмен.

Он потребовал от правоохранительных органов незамедлительно найти совершившего преступление Дакебаева и открыто провести над ним суд, назначив суровое наказание, и информировать все население через СМИ о его ходе и итогах.

Указал он и на необходимость создать культуру тотальной нетерпимости общества к любым преступлениям.

Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов также прокомментировал нападение на сотрудника скорой медицинской помощи в Караганде.