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Токаев поздравил эмира Катара с великолепной организацией ЧМ по футболу

Поздравил с ЧМ Фото: akorda.kz
Глава государства провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с великолепной организацией Чемпионата мира по футболу, ставшего событием глобального масштаба и наглядно показавшего огромный потенциал Катара как развитого и миролюбивого государства, передает Акорда.

Собеседники высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита эмира Катара в Астану.

В ходе беседы подчеркнута необходимость активизации двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.

Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших инвесторов в Казахстан.

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