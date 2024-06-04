Токаев обсудил с эмиром Катара двустороннее сотрудничество

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Катар в феврале текущего года.

Главы государств с удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-катарского взаимодействия и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему наращиванию многогранного сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что надеется на встречу с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане.

Ранее Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова.

