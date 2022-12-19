Жители столицы перекрыли дорогу из-за проблем с освещением
Фото: Zakon.kz
Инцидент, когда жители столицы перекрыли дорогу, объяснили в Департаменте полиции Астаны, сообщает Zakon.kz.
19 декабря текущего года около 17:50 водитель автомобиля Toyota Highlander, следуя по улице Бухар жырау, допустил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП восьмилетний мальчик был доставлен в городскую больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По данному факту проводится дознание.
Но после происшествия жители близлежащих домов перекрыли проезд, связав ДТП с отсутствием освещения дороги.
"С собравшимися была проведена беседа. Информация о необходимости проведения дорожных работ по улучшению данного участка передана в местный исполнительный орган". Пресс-служба ДП города Астаны
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