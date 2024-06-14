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Огромные пробки поглотили столицу: в полиции Астаны обратились к жителям

Огромные пробки поглотили столицу: в полиции Астаны сделали заявление , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
С самого утра 14 июня на дорогах столицы образовались огромные пробки 6-7 баллов. В Департаменте полиции Астаны объяснили заторы на дорогах и попросили жителей отнестись к происходящему с пониманием, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам начальника Управления административной полиции ДП Астаны Нурлана Уваева, с 21:00 13 июня до 6:00 17 июня в столице будет закрыто сквозное движение через мост "Архар" на участке от проспекта Момышулы до улицы Туркестан.

Также одновременно будет закрыто сквозное движение по Сарайшык на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра.

"Это связано с производством работ по переукладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с чем также изменился режим работы светофорных объектов. Перед закрытием данных участков мы совместно с Управлением автодорог оповестили жителей города. В связи с чем просим вас заранее планировать маршрут объезда закрытых участков автомобильных дорог", – обратился к жителям Нурлан Уваев.
ремонт дорог в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:58

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он добавил, что также проводятся работы по переукладке покрытия на улице Сарыарка – от проспекта Богенбай батыра до улицы Жангильдина. Данные работы связаны с полным закрытием, чтобы при переукладке верхнего слоя асфальтобетона исключить появление на дорогах продольных швов.

ремонт дорог в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:58

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"В рамках среднего ремонта первоначально идет укладка первого нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, потом верхнего слоя. При производстве работ по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия мы частично ограничиваем движение и на встречной полосе мы пропускаем движение в двух направлениях. Но это мы применяем именно только на период укладки нижнего слоя асфальта. Когда укладываем внешний слой асфальта, мы закрываем полностью движение. Это нужно для качественной укладки асфальтобетонного покрытия. Как вы знаете, появление продольных швов несет негативные последствия в плане эксплуатации, то есть через определенное время могут появиться трещины на асфальтобетоне", – сказал Уваев.

Он уточнил, что после укладки верхний слой асфальтобетонного покрытия должен сохнуть еще сутки.

ремонт дорог в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:58

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Между тем в столичном акимате добавили: из-за погодных условий дорожники ремонтируют сразу несколько улиц, но при этом учитывается дорожное движение.

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В целом в этом году средним ремонтом власти города планируют охватить более 50 улиц, текущим – свыше 200 улиц.

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