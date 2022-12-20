Смерть подростка в Абайской области - в управлении образования отрицают парный суицид
В середине декабря появилась информация о том, что в селе Ушбиик Жарминского района Абайской области двое девятиклассников пытались покончить с собой из-за травли ребят постарше. Один из них погиб, второго удалось спасти. Суициду якобы предшествовала драка, передает Первый канал "Евразия".
По словам одноклассников, ученики 11 класса неоднократно избивали подростков и оказывали психологическое давление.
В ДП Абайской области сообщили, что Жарминским отделом полиции начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК ("Самоубийство"). Был назначен ряд судебных экспертиз.
Из-за суицида подростка должностей лишились директор школы и классный руководитель.
19 декабря в Управлении образования региона опровергли информацию о парном суициде из-за травли.
Также в ведомстве заявили, что погибший не участвовал в драке накануне.
А второй мальчик, которому приписали попытку суицида, на самом деле просто прогуливал школу.
Он сидел в сарае, на занятия не пришел, там получается классный руководитель начала искать. Прибежала к ним домой. И когда с родители начали искать, зашли в сарай, он там сидел и ел Choco Pie. Заместитель руководителя управления образования Абайской области Асем Нускенова
Другая информация по этому делу пока не разглашается. Расследование еще идет.