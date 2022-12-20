Смерть подростка в Абайской области - в управлении образования отрицают парный суицид

В управлении образования Абайской области прокомментировали самоубийство подростка, сообщает Zakon.kz.

В середине декабря появилась информация о том, что в селе Ушбиик Жарминского района Абайской области двое девятиклассников пытались покончить с собой из-за травли ребят постарше. Один из них погиб, второго удалось спасти. Суициду якобы предшествовала драка, передает Первый канал "Евразия".



По словам одноклассников, ученики 11 класса неоднократно избивали подростков и оказывали психологическое давление.

В ДП Абайской области сообщили, что Жарминским отделом полиции начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК ("Самоубийство"). Был назначен ряд судебных экспертиз.

Из-за суицида подростка должностей лишились директор школы и классный руководитель.

19 декабря в Управлении образования региона опровергли информацию о парном суициде из-за травли.

Также в ведомстве заявили, что погибший не участвовал в драке накануне.

А второй мальчик, которому приписали попытку суицида, на самом деле просто прогуливал школу.

Он сидел в сарае, на занятия не пришел, там получается классный руководитель начала искать. Прибежала к ним домой. И когда с родители начали искать, зашли в сарай, он там сидел и ел Choco Pie. Заместитель руководителя управления образования Абайской области Асем Нускенова

Другая информация по этому делу пока не разглашается. Расследование еще идет.

