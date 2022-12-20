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Успеть к Новому году: российские диетологи поделились быстрым способом похудения

Успеть к Новому году: российские диетологи поделились быстрым способом похудения Фото: pixabay
Диетолог раскрыла, как сбросить до Нового года несколько килограммов и влезть в любимое платье, сообщает Zakon.kz

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова отметила, что начинать входить в диету нужно прямо сейчас — с нормализации своего режима.

По словам специалиста, которого цитирует Life.ru, некоторые экспресс-диеты позволяют расстаться с двумя-тремя лишними килограммами за неделю. При этом важно помнить, что использовать такие диеты на постоянной основе нельзя.

Самым простым вариантом является яичная диета. Она интересна и тем, что включает распространенные продукты, которые многие употребляют за завтраком. Однако, отмечает специалист, самая калорийная часть яйца — желтки, их не рекомендуется употреблять более двух штук в день.

"Такая диета строится в основном на белке яйца, курином белке, овощах и йогурте. Возможно похудеть на три килограмма за неделю", - пояснила диетолог.Ольга Панова

Диета на основе молока и кисломолочных продуктов позволит расстаться с тремя-четырьмя килограммами.

Интерес также представляет интервальная диета «Пять ложек», при которой разрешено есть по пять столовых ложек любой пищи с перерывом в три часа. Важно, что в следующий раз прибегнуть к такой диете можно будет только через полгода.

Кроме того, Панова напомнила, что входить в диету стоит постепенно, а хороший результат будет достигнут, если соблюдать питьевой режим и распорядок дня, в том числе отводить достаточное время на сон. Кроме того, переедание за новогодним столом способно повернуть все прошлые усилия по похудению вспять.

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