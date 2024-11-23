Успеть до Нового года: как похудеть без вреда для здоровья
Для начала, по словам тренера Акулины Бахтуриной, ставьте перед собой реальные, а не фантастические цели.
"Сбросить 10 кг за неделю – это четкая цель, но совсем не реальная. Поставьте на первое место свое здоровье, а затем уже фигуру. Помните, что лучше привить себе полезные привычки и с удовольствием улучшать свое самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету. Когда установили цель, важно определить, какими средствами вы будете ее достигать", – объяснила она в интервью Газете.ru.
Секрет успеха при похудении – в сочетании правильного питания и физических тренировок. Поэтому включите в свою ежедневную рутину хотя бы утреннюю зарядку и прогулки на свежем воздухе.
Добавьте в рацион больше овощей и замените сладкие газировки обычной водой. Проконсультируйтесь с диетологом – он поможет подобрать оптимальное меню.
Важно! Не стоит менять свои привычки резко и кардинально: это станет огромным стрессом для организма. Постепенно увеличивайте нагрузку и отказывайтесь от вредной, калорийной еды.
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Ранее советами по безопасному похудению к Новому году поделилась эндокринолог. Ознакомиться с ними вы можете здесь.