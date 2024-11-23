Успеть до Нового года: как похудеть без вреда для здоровья

Перед стартом новогодних корпоративов многие женщины начинают задаваться вопросом, сумеют ли они "влезть" в нарядное платье. И конечно, расстраиваются, если выясняется, что нет. Тренер рассказала, как привести себя в форму, не угробив при этом здоровье, сообщает Zakon.kz.

Для начала, по словам тренера Акулины Бахтуриной, ставьте перед собой реальные, а не фантастические цели.

"Сбросить 10 кг за неделю – это четкая цель, но совсем не реальная. Поставьте на первое место свое здоровье, а затем уже фигуру. Помните, что лучше привить себе полезные привычки и с удовольствием улучшать свое самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету. Когда установили цель, важно определить, какими средствами вы будете ее достигать", – объяснила она в интервью Газете.ru.

Секрет успеха при похудении – в сочетании правильного питания и физических тренировок. Поэтому включите в свою ежедневную рутину хотя бы утреннюю зарядку и прогулки на свежем воздухе.

Добавьте в рацион больше овощей и замените сладкие газировки обычной водой. Проконсультируйтесь с диетологом – он поможет подобрать оптимальное меню.

Важно! Не стоит менять свои привычки резко и кардинально: это станет огромным стрессом для организма. Постепенно увеличивайте нагрузку и отказывайтесь от вредной, калорийной еды.

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