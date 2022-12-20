Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году

Известный российский астролог советует всем знакам зодакак уже сейчас составить план на будущий год, который поможет сориентироваться в пучине дней, сообщает Zakon.kz

Как пишет Starhit.ru, год будет незабываемым.

Овен

2023 год — довольно важное время для людей вашего знака Зодиака. Те глобальные общественные события, в которые вовлечены все мы, серьезно поменяют политические воззрения, которых вы когда-то придерживались. Возможно, это произойдет благодаря новым друзьям или единомышленникам, которые непременно появятся в 2023 году.



Еще одно важное влияние года — старые страхи и ограничения начинают вытесняться психикой. То, что казалось раньше невозможным, нереальным, то, что тормозило на пути к целям, Вы, наконец, готовы отставить в сторону, забыть. Это большая помощь тем, кто долго не решался на что-то.



Телец



2023 год для представителей вашего знака является достаточно важным, не проходным. Как и несколько последних лет. Изменения, запущенные Вашими же руками несколько лет назад, сейчас дадут полновесные всходы, причем сразу в нескольких сферах жизни. Чего греха таить, вы мечтали не о том, чтобы что-то немного улучшилось или поменялось. вы давно испытываете потребность поменять все! Полностью! Мощно! Сделать что-то по-настоящему большое!



Близнецы



У меня для вас радостная новость! В 2023 году Вам точно должно стать легче! Похоже, что многочисленные сюрпризы, которые жизнь доставала как из кармана последние пару лет, подошли к концу. Конечно, 1 января 2023 года вы не проснетесь в раю, и не все желания сбудутся в одночасье, но и чувство, что вы как на вулкане уходит. А с ним уходит ощущение, что правила игры и игроки постоянно меняются, что вы вообще не понимаете происходящее. Меньше будет внезапных подвижек. Зато появится больше стабильности, четкости, ясности, понимания. А заодно и ваших личных возможностей!



Рак

Хочу искренне поздравить всех, кто родился под знаком Рака — ведь в 2023 году Плутон готовится выйти из Вашего 7 дома, где он провел последние 15 лет. Это был большой путь по изменениям в сфере партнерства и в личной жизни. Они, эти изменения, могли быть прекрасными, конструктивными, и в этом случае я за вас искренне рада. Ведь кто-то из Раков за последнее время мог обрести свою любовь, составить действительно крепкий союз, в котором один за всех и все за одного. Но нельзя сказать, что этот успех был построен вами легко. Вы очень старались, прилагали все силы, чтобы все было хорошо — выступали гарантом стабильности и голубем мира — во имя своих идеальных отношений.



Лев



2023 год будет важным, интересным и по-настоящему краеугольным для Львов, потому что значительная часть важных планетарных перемещений придется на ваши символические угловые дома — а они обычно предвестники больших перемен. Например, если на работе открывается новая должность с красивой зарплатой для тех, кто прекрасно знает иностранный язык, выучить его за две недели не получится — уже нужно иметь хороший уровень языка, чтобы это место предложили вам. Так во всем! Не дожидаясь наступления марта 2023 года, проанализируйте, что подтянуть, что проработать, что улучшить в ваших знаниях и навыках, чтобы Юпитер не только пообещал, но и выполнил. Ближайшие месяцы призывают учиться, учиться и еще раз учиться!

Дева

2023 год принесет вам массу довольно разнородных событий. Обо всем по порядку! С весны сфера отношений может подвергнуться определенным испытаниям на прочность, зрелость и взаимную ответственность. В ближайшие месяцы вам предстоит открыть для себя, что брак — это не только романтика, но и необходимость поддержать партнера, если ему непросто. Подставить плечо, помочь, взять на себя излишки обязанностей, которые его обременяют. Впрячься вместе там, где раньше вы пахали по отдельности. Причем стороной, которая нуждается в помощи, можете оказаться вы или Ваш партнер.



Весы



Среди всех медленных планет (именно они задают тон большим событиям в жизни) для знака Весов важнее всего Сатурн. Именно его перемещения и аспекты показывают основные тенденции года. И вот в марте 2023 года Сатурн входит в Рыбы, а это 6-й символический дом у людей знака Весы. И внимание направлено, прежде всего, на такие вопросы. Первое — упорядочивание всего, что связано с повседневными обязательствами, работой. Если, например, последнее время вы могли себе позволить расслабиться на работе, или не показываться там пару недель (это о тех, кто работает на удаленке), или игнорировать распоряжения руководства, подходить к каким-то обязанностям спустя рукава… будьте готовы к тому, что с весны эта «лавочка» прикроется!



Скорпион

2023 — еще один важный год для Скорпионов. Он может быть наполнен счастьем и ощущением мощных энергий, витающих вокруг. Плутон — одна из планет, движение которых описывает жизненные циклы вашего знака, наверняка Вы слышали об этом. И в первой половине 2023 года Плутон ненадолго меняет знак, и с учетом того, что это очень редкое событие, оно всегда маркерное и способно сильно изменить жизнь Скорпионов. На этот раз Плутон открывает ворота продолжительным и глубоким изменениям в вопросах отношений с родителями, вопросах места жительства и даже внутренней основы того, на что Вы опирались до сих пор.

Стрелец

Начинается 2023 год для вас с жажды развлечений: главная стрельцовская планета Юпитер бродит таким образом, что очень хочется какого-то праздника жизни. Не столько отдыха от трудов тяжких в виде ресторанов, тусовок и прочего разгуляя, сколько возможности действовать на свое усмотрение, а не уныло подчиняться чьей-то воле. Делать то, что велит внутренний творческий импульс, радостно проявляться, а не ходить по струнке и петь то, что велят. Когда я говорю про творческий импульс, это не про рисование или актерское мастерство, я о желании спонтанного действия, идущего из самого сердца человека. О жажде самовыразиться и созидать своими усилиями то, что действительно приятно. Вам очень и очень нужна зона, сфера жизни, отдушина, которая позволит заниматься любимым делом.



Козерог



2023 год принесет вам немало событий, но есть надежда, что они будут в основном приятными. Плутон, который наконец-то уходит из вашего знака, готовится унести с собой напряжение, предельную собранность, необходимость постоянно контролировать себя и все вокруг — все, что последние годы заставляло вас жить какой-то не совсем своей жизнью. И вот в 2023 году как будто рушатся тяжелые оковы, которые сдерживали вас много лет. Ощущение развязанных рук — восхитительно! И даже если никакими конкретными событиями оно не будет сопровождаться, все равно внутренне, эмоционально вы почувствуете это освобождение. Как будто жизнь распахивает Вам свои любящие объятия и в ней появляется место для удовольствий, а не только для обязанностей и волевых усилий.

Водолей

2023 год будет очень важным для вас, любимые Водолеи. Он зовет на подвиги, открывает совершенно новую главу в вашей жизни, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году, а пока закладывается их фундамент. Когда-нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь. А сейчас на вас как будто начнет нисходить большая сила, внутри пробуждаются огромные энергии — и все это начинает менять жизнь вокруг вас. Точнее, помогает вам менять ее своими руками.



Рыбы



2023 год будет для вас удивительным, необычным: он сочетает в себе прозу жизни и утилитарные темы, и одновременно массу тонких вещей — внутренних, интимных, на полуощущениях. Глобальный вектор, который может не сразу проявиться, но возникнет в самом начале 2023 года и будет усиливаться в ближайшее несколько лет, — склонность к уединению. Вы ощутите очень остро, что не хотите общаться с каждым встречным-поперечным, что вам нужно избирательно формировать круг общения, выбрать «своих» и уделять время этому немногочисленному кругу людей.

