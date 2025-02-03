Астропрогноз на 3 февраля: как избежать конфликтов и не перегореть, рассказала Василиса Володина

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась советами на сегодня, 3 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, первый день недели – почти как первый блин, который может оказаться комом.

"Чтобы этого не случилось, проявляем бдительность до 13:00 по московскому времени (до 15:00 по времени Астаны. – Прим. ред.), пока Луна – в конфликте с Марсом. Самое время наконец высказать свое мнение, разозлиться на конкурентов, чтобы это мотивировало стать лучше, заставить себя больше двигаться и "выпустить пар". После обеда Луна будет в свободном уходе, так что успокаиваемся немного скучными рутинными делами или отдыхаем. Иначе рискуем потратить много сил и не получить желаемого результата", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

С подробным гороскопом на 3 февраля 2025 года для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться здесь.