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Советы

Астропрогноз на 3 февраля: как избежать конфликтов и не перегореть, рассказала Василиса Володина

Астропрогноз на 3 февраля: как избежать конфликтов и не перегореть, рассказала Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 10:07 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Известный российский астролог Василиса Володина поделилась советами на сегодня, 3 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, первый день недели – почти как первый блин, который может оказаться комом.

"Чтобы этого не случилось, проявляем бдительность до 13:00 по московскому времени (до 15:00 по времени Астаны. – Прим. ред.), пока Луна – в конфликте с Марсом. Самое время наконец высказать свое мнение, разозлиться на конкурентов, чтобы это мотивировало стать лучше, заставить себя больше двигаться и "выпустить пар". После обеда Луна будет в свободном уходе, так что успокаиваемся немного скучными рутинными делами или отдыхаем. Иначе рискуем потратить много сил и не получить желаемого результата", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

С подробным гороскопом на 3 февраля 2025 года для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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