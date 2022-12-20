Бенгальский огонь и ковер: новогодний эксперимент провели спасатели ВКО

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области провели новогодний эксперимент: используя бенгальские огни и петарды, специалисты показали, как опасно нарушать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

Сначала сотрудники ведомства проверили, как быстро может загореться ковер.



"Искры от бенгальского огня, попав на изделие, моментально оплавили ковер. Если вовремя этого не заметить, то небольшой "огонек" вполне может довести ситуацию до пожара". Специалисты ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО



Также специалисты проверили, за сколько времени может загореться линолеум, если на него упадет бенгальский огонь – процесс загорания дольше, однако при длительном тлении пожар очевиден.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО



"Искры от бенгальских огней холодные, их температуру выдерживает даже рука. Но докрасна может разогреться сам стержень бенгальского огня. То есть на линолеум может упасть стержень не остывший, в этом случае он может прожечь линолеум, и даже насквозь". Специалисты ДЧС ВКО

По словам начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржана Омиржанова, искры бенгальских огней имеют маленькую зажигательную способность, но все же нельзя сказать, что они вовсе не представляют опасности.



"Лучше не подносить эти огни к легковоспламеняющимся материалам – елке, вате, мишуре. А некачественные изделия могут даже стать причиной пожара. Бывает, например, что со стержня откалываются куски горящего шлака или температура горения выше предусмотренной ГОСТом и из-за этого сильно нагревается пруток. Если такой огонек держит ребенок, он может обжечься и бросить его на горючий ковер", – рассказал он.

Начальник управления пояснил, что не стоит пытаться дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел, так как это может привести к серьезному ожогу.

Кроме того, спасатели с помощью детской игрушки, которую буквально разорвало на части от воздействия пиротехники, наглядно показали, как опасно не соблюдать инструкцию, применять несертифицированные фейерверки.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО



"Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей, поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 мм в секунду. Радиус опасной зоны – 60 м, опасны и так называемые "бомбочки" и бенгальские огни, температура стержня достигает до 2 тыс. градусов, особенно опасно, если искры попадают на ковер, это мы тоже наглядно показали в эксперименте". Специалисты ДЧС ВКО

Также спасатели отметили, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, который приводит к несчастным случаям.

Спасатели ДЧС ВКО при эксплуатации пиротехники рекомендуют соблюдать следующие правила:



изучать инструкцию;

ни в коем случае не продавать фейерверки детям;

правильно выбрать место для фейерверка (должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев, в радиусе 50 м не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов);

отказаться от использования бенгальских огней в помещении (бенгальские огни вместе с ракетами и петардами лучше всего закрепить в земле или в снегу и потом поджечь, любуясь зрелищем с безопасного расстояния);

взрослым нужно проследить за детьми, добравшимися до бенгальских огней, иначе огонь может оказаться и на диване, и на мягкой игрушке, и на подушке – это может привести к трагедии;

запрещено запускать фейерверк при сильном ветре;

категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, в автомобили;

несработавшие элементы и изделия необходимо заливать водой.