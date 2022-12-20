В Туркменистане помиловали осужденных

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании в честь Международного дня нейтралитета 308 граждан, сообщает Zakon.kz.

В пенитенциарных учреждениях, в которых отбывали срок помилованные граждане, прошли благотворительные обеды, передают "Хроники Туркменистана".



На мероприятие пригласили руководителей местного управления МВД, прокуратуры и священнослужителей.



Перед освобождением люди получили справки, что за время отбывания наказания не нарушали режим и не получали замечания от руководства колоний.

В отличие от предыдущих акций помилования, в этот раз не было организованной отправки освобожденных в регионы их проживания. Им разрешили уехать вместе с приехавшими родственниками или самостоятельно.

Теперь люди должны в течение 10 дней явиться в подразделения полиции по месту жительства за регистрацией и документами. Им также необходимо пройти медобследование. Помилованным гражданам пообещали, что оно будет бесплатным.

В течение месяца районные и городские власти должны трудоустроить людей. Если за этот срок не удастся устроить человека на работу, вопрос будут решать на уровне области.

Имеющие специальность и опыт работы автомеханики, кузовщики и слесари устраиваются в автомастерские или мастерские по ремонту сельхозтехники.

Остальным в отделах труда и занятости населения заявляют, что вакансий нет, и советуют открывать свой бизнес.

