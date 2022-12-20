Премьер-министр заявил, что проблемы с ТЭЦ в Казахстане скрывались

На заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил принять активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил глава кабмина, в сентябре на заседании правительства акимы докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду.

"Но как только начались холода, так возникло множество проблем. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз. В то же время серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Темиртау, Семее, Актау и Павлодаре. Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день". Алихан Смаилов

При этом он отметил, что проверки только начались. В регионах ситуация оказалась хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались. Недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. Не решены вопросы и бесхозных сетей.

"Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами". Алихан Смаилов

В результате премьер констатировал, что произошло истощение резервов существующих теплоснабжающих мощностей на фоне активно разрастающихся городов, уплотняющейся застройки и увеличения числа абонентов. Это фиксируется в Астане и Алматы, Павлодаре и Актау.

Кроме того, неправильное планирование районов, несистемное строительство жилья и сетей также ведут к проблемам и авариям в отопительный сезон. Строятся автономные котельные, загрязняющие атмосферу городов.

Вдобавок он указал на некачественное обслуживание сетей, ТЭЦ и котельных, долги потребителей и сложности с газификацией.

"И самое главное – затягивание решения вопросов строительства новых теплоцентралей. Тут в пример можно привести и столичную ТЭЦ-3. Поэтому проверку состояния сетей нужно продолжать. Министерству энергетики завершить техническое обследование электрических станций в I квартале 2023 года. Надо провести его очень качественно, чтобы точно знать реальную картину. Со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1600 км. Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тыс. километров сетей". Алихан Смаилов

Премьер подчеркнул, что это большая работа и огромные капиталовложения, в связи с этим он дал несколько поручений.

В частности, акиматам регионов комплексно рассмотреть состояние частных энергетических и инфраструктурных объектов. Алихан Смаилов уточнил, что следует завершить в первом полугодии разработку необходимой документации по реконструкции тепловых сетей.

Министерству финансов требуется проработать вопрос выделения целевых трансфертов для финансирования реконструкции тепловых сетей.

Министерствам энергетики и национальной экономики поручено в течение двух недель рассмотреть подходы по усилению государственного энергетического контроля.