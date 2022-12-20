Абдулла Гюль объяснил, почему СМИ сегодня должны иметь больше власти

Новый миропорядок диктует новые вызовы, при которых медиа становятся источником власти, инструментом прозрачности и формирования подотчетности правительств, заявил 11-й президент Турции Абдулла Гюль, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на Первом Центрально-Азиатском медиафоруме, Абдулла Гюль отметил, что геополитические события 2022 года имели эффект землетрясения не только для Евразии, но и для всего мира. По его словам, это напомнило о важности суверенитета и территориальной целостности каждой страны. Формируется новый миропорядок, при котором экономические и политические центры гравитации смещаются в сторону Азии. Центральная Азия обретает свою геостратегическую важность.



"В новую эпоху необходимо правильно разбираться с внутренними вопросами и с международными отношениями. Для этого необходимо быть более подотчетными, прозрачными, способными к сотрудничеству, более гибкими. В рамках всего этого медиа должны рассматриваться как большой источник власти". Абдулла Гюль

Он также отметил, что в информационную эпоху цифровая среда дает каждому возможность стать "глобальным гражданином", быть осведомленным о событиях в мире и высказывать свое мнение по поводу происходящего.





"Медиа имеют зеркальный эффект, они дают отражение того, что происходит внутри страны, для внешних участников. Мы в результате наблюдаем реальную картину в тех или иных странах. Стало невозможно скрыть то, что происходит вокруг нас, благодаря медиа. Медиа являются критически важным сектором для обеспечения надлежащего управления, которое связано с верховенством права, демократическими ценностями, ответственностью, подотчетностью, а также равными правами и инклюзивностью". Абдулла Гюль

По его словам, государства, которые обеспечивают равные возможности и справедливое распределение дохода, становятся более устойчивыми. Также в таких условиях есть возможность решать конфликты мирными средствами и правильно распределять ресурсы на благо граждан, чтобы обеспечить процветание и улучшенные стандарты жизни.