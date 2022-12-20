Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Абдулла Гюль объяснил, почему СМИ сегодня должны иметь больше власти

Казахстан Центральная Азия медиафорум Турция СМИ Фото: Zakon.kz
Новый миропорядок диктует новые вызовы, при которых медиа становятся источником власти, инструментом прозрачности и формирования подотчетности правительств, заявил 11-й президент Турции Абдулла Гюль, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на Первом Центрально-Азиатском медиафоруме, Абдулла Гюль отметил, что геополитические события 2022 года имели эффект землетрясения не только для Евразии, но и для всего мира. По его словам, это напомнило о важности суверенитета и территориальной целостности каждой страны. Формируется новый миропорядок, при котором экономические и политические центры гравитации смещаются в сторону Азии. Центральная Азия обретает свою геостратегическую важность.

"В новую эпоху необходимо правильно разбираться с внутренними вопросами и с международными отношениями. Для этого необходимо быть более подотчетными, прозрачными, способными к сотрудничеству, более гибкими. В рамках всего этого медиа должны рассматриваться как большой источник власти". Абдулла Гюль

Он также отметил, что в информационную эпоху цифровая среда дает каждому возможность стать "глобальным гражданином", быть осведомленным о событиях в мире и высказывать свое мнение по поводу происходящего.


"Медиа имеют зеркальный эффект, они дают отражение того, что происходит внутри страны, для внешних участников. Мы в результате наблюдаем реальную картину в тех или иных странах. Стало невозможно скрыть то, что происходит вокруг нас, благодаря медиа. Медиа являются критически важным сектором для обеспечения надлежащего управления, которое связано с верховенством права, демократическими ценностями, ответственностью, подотчетностью, а также равными правами и инклюзивностью".Абдулла Гюль

По его словам, государства, которые обеспечивают равные возможности и справедливое распределение дохода, становятся более устойчивыми. Также в таких условиях есть возможность решать конфликты мирными средствами и правильно распределять ресурсы на благо граждан, чтобы обеспечить процветание и улучшенные стандарты жизни.

Читайте также

Убийство врача-гастроэнтеролога в Алматы: подсудимый не жаловался на работу Юрия Шумкова

Премьер-министр заявил, что проблемы с ТЭЦ в Казахстане скрывались

Анастасия Прилепская
СМИ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
торги на бирже
Рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах 19 декабря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления