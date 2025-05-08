Почему ветеран не попал на парад Победы, объяснили власти Астаны

В акимате Астаны объяснили, почему труженика тыла Теңдіка Изақова не пустили на парад Победы, который состоялся вчера, 7 мая 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб, руководитель управления внутренней политики города Нурдаулет Альмуханов встретились с тружеником тыла, профессором Теңдіком Изақовым и его семьей, чтобы выразить признательность за его многолетнюю ратную трудовую деятельность и принести извинения за то, что он не смог попасть на трибуны на месте проведения парада 7 мая.

"Проход на территорию мероприятия осуществлялся по спискам. Учитывая ограниченность количества мест, а также преклонный возраст ветеранов, список формировался исключительно по поступившим заявлениям непосредственно от родственников ветеранов и тружеников тыла. При этом в параде приняли участие ветераны и труженики тыла со всех регионов страны. Заявления от семьи Теңдіка Изақова не поступало. Акимат Астаны принес Теңдік Изақову и его близким искренние извинения за сложившуюся ситуацию", – сообщили в столичном акимате.

Сообщается, что Теңдік Изақов приглашен на торжественную церемонию возложения венков 9 мая.

7 мая 2025 года в Астане состоялся военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы. Посмотреть масштабное и зрелищное мероприятие пришли сотни человек, не только астанчане, но и жители других регионов страны.