Громкие успехи и достижения казахстанских спортсменов в 2022 году

В уходящем году казахстанские атлеты порадовали своих болельщиков радостными и запоминающимися моментами, которые будут навсегда вписаны в историю мирового и отечественного спорта, сообщает Zakon.kz.

Старт сезона 2022 года больше всего удался двум теннисисткам из Казахстана – Елене Рыбакиной и Анне Данилиной. Первая ракетка страны стала финалисткой турнира серии WTA 500 в Сиднее. Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей сначала стали победительницами турнира Sydney Tennis Classic. А затем они дошли до финала Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.







Фото: Instagram/_annadanilina_



Впервые за многие годы у руля казахстанского футбола встал новый функционер. По итогам голосования Адилет Барменкулов назначен президентом Казахстанской федерации футбола. В последний месяц зимы казахстанские атлеты приняли участие в зимней Олимпиаде-2022, но вернулись домой без наград.





Фот: olympic.kz



Зато сборная Казахстана впервые завоевала медаль в истории зимних Паралимпийских игр. Бронзовым призером соревнований стал Александр Герлиц (Петропавловск) в биатлоне на 10 км. 32-летний североказахстанец получил от государства премию в размере 115 тысяч долларов: 75 тысяч долларов – за выигрыш награды и 40 тысяч долларов – за пятые места в других дисциплинах. В первый месяц весны казахстанская фристайлистка Анастасия Городко заработала "золото" на ЧМ-2022 среди юниоров в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко. Она была лучшей в параллельном могуле.





Фото: Zakon.kz



Урожайным на достижения казахстанских спортсменов получился апрель 2022 года. Хорошо начала его Екатерина Шабалина, которая стала чемпионкой Южной Азии по триатлону. 8 апреля боксер Геннадий Головкин отметил свой юбилей, ему исполнилось 40 лет. Спустя сутки GGG, который является чемпионом мира IBF и IBO, победил нокаутом обладателя пояса WBA Super – японца Риото Мурата.





Фото: Instagram/gggboxcing



Елена Рыбакина впервые вывела сборную Казахстана в финал Кубка Билли Джин Кинг – 2022. Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль МЧМ по фигурному катанию. Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые пробилась на чемпионат мира. Волейболистки "Куаныша" из Петропавловска впервые в своей истории стали клубными чемпионами Азии. Шахматистка Бибисара Асаубаева в свои 17 лет стала самой молодой чемпионкой мира и получила специальный сертификат Книги мировых рекордов Гиннесса.

Фото: Instagram/drs_kz



В начале мая казахстанский футболист Нуралы Алип в составе ФК "Зенит" стал чемпионом РПЛ. Шахматист из Астаны Ногербек Казыбек объявлен чемпионом мира по рапиду до 18 лет. Боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) завоевал титул "временного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, отправив в нокаут британца Дэнни Дигнума. Женская сборная Казахстана по боксу на ЧМ-2022 в Турции заработала одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Также в мае казахстанские спортсмены хорошо проявили себя на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии, где завоевали три золотые, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей. На высшую ступень поднялись дзюдоист Еркебулан Кунафин, борец Хайратхаан Шонку и легкоатлет Фархад Кыстаубаев.





Фото: Instagram/committee_sport



В середине июня казахстанские юноши с триумфом выступили на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике в Мексике. "Золото" турнира надели Ерасыл Саулебеков, Едиге Емберды, Денис Полубояринов и Никита Абдрахманов. 26-го июня вторую победу в нынешнем сезоне UFC одержал Шавкат Рахмонов. Он сначала одолел Карлстона Харриса, а затем оказался сильнее американца Нила Мэгни, одержав 16 досрочную победу подряд, четвертую из них – в знаменитом промоушене. Эти две победы позволили "Номаду" войти в Топ-10 рейтинга UFC. В конце июня семилетняя казахстанка Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам, с чем ее поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.





Фото: akorda.kz



Июль для Казахстана стал одним из исторически значимых месяцев 2022 года. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сделала большой шаг, выиграв Открытый чемпионат Великобритании в одиночном разряде, за что она получила орден "Достык" второй степени. Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто завоевала историческое первое "золото" для страны на ЧМ-2022 в беге на 3000 метров с препятствиями. Борец из Кызылординской области Максат Исагабылов стал чемпионом "Қазақстан Барысы-2022".





Фото: Instagram/wimbledon



Мировой рекордсмен Едиге Емберды стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике среди юношей. Также с высшими наградами из Ташкента вернулись молодые штангисты Алишер Байбуров, Денис Полубояринов и Никита Абдрахманов. Алексей Луценко завершил "Тур де Франс-2022" в Топ-10 лучших велогонщиков мира.

Последний месяц лета начался победой теннисистки Анны Данилиной на турнире WTA 250 BNP Paribas Poland Open в парном разряде. Жанибек Алимханулы официально признан чемпионом мира по боксу по версии WBO. 18-летняя Бибисара Асаубаева получила награду лучшей шахматистки Азии 2021 года. В турецком городе Конье прошли V Исламские игры солидарности с участием сборной Казахстана. В соперничестве со спортсменами из 54 исламских государств казахстанская делегация атлетов заработала 89 наград: 27 золотых, 23 серебряных и 39 бронзовых. Представительница команды Казахстана по велоспорту на треке Рината Султанова отметилась золотой медалью на Кубке Азии в Таиланде.





Фото: Instagram/drs_kz



Сентябрь стартовал для казахстанцев успехом Марии Бровковой, которая завоевала "золото" молодежного ЧМ по гребле на байдарках и каноэ на 1000 метров. Карагандинец Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который заработал бронзовую медаль чемпионата Азии. Жамиля Бакбергенова заняла 2-е место на Чемпионате мира по женской борьбе в Белграде (Сербия). Юная шахматистка Зарина Нургалиева завоевала золотую медаль на Чемпионате мира в Румынии среди девушек до 14 лет.





Фото: olympic.kz



Спустя 10 лет казахстанского борца вольного стиля Даулета Шабанбая наградили бронзовой олимпийской медалью "Лондон-2012", предыдущий призер был пойман на допинге. Состоялась трилогия между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, где судья повторно поднял руку мексиканца. Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин завершил карьеру. Казахстанские футболисты одержали историческую победу над Беларусью и пробились в дивизион В Лиги наций. Евгений Федоров завоевал "золото" мирового первенства по велоспорту среди гонщиков до 23 лет.





Фото: Instagram/kcfkz



В октябре казахстанский теннисист Тимофей Скатов выиграл первый свой "Челленджер" в карьере, что позволило ему вскоре стать второй ракеткой страны. Сборная Казахстана стала лучшей на Чемпионате Азии по маунтинбайку. Зульфия Чиншанло завоевала золотую медаль на ЧА по тяжелой атлетике, и признана лучшей штангисткой турнира. Казахстанская спортсменка София Николайчук стала победительницей молодежного чемпионата Азии по фехтованию в Кувейте. Сауат Нургалиев завоевал "золото" на Всемирной шахматной Олимпиаде до 16-ти лет.





Фото: Instagram/wf_rk



Предпоследний месяц 2022 года запомнился успехом многих казахстанских спортсменов. Боксер Жанибек Алимханулы впервые защитил титул чемпиона мира, победив британца Дензела Бентли. Казахстанские боксеры завоевали 6 золотых медалей на ЧА-2022 в Иордании среди мужчин и женщин, в итоге 21 награда и первое общекомандное место. На ЧМ по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ) победителем стал 15-летний атырауский спортсмен Болашак Суйекенов. ФК "Астана" стала чемпионом Казахстана по футболу 2022 года.





Фото: Instagram/fca.astana



Казахстанские танцоры Максим Жиленков и Арина Молочникова объявлены победителями Чемпионата мира по спортивным танцам в городе Саласпилс (Латвия). Алина Дауранова завоевала "золото" на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Молодые казахстанские боксеры завоевали семь медалей на ЧМ-2022 в Испании.

Декабрь 2022 года ознаменовался первой исторической победой представителя Казахстана на ЧМ по настольному теннису. 15-летний карагандинец Алан Курмангалиев добыл "золото" в смешанном парном разряде вместе с Ханой Года (Египет), плюс у него "бронза" в личном зачете. Богдан Лукин стал обладателем Кубка мира по фехтованию среди юниоров в Ташкенте. Конькобежка Надежда Морозова завоевала "серебро" этапа Кубка мира на дистанции 1500 метров в Калгари (Канада).





Фото: isu.org



Денис Никиша сумел подняться на высшую ступень пьедестала почета Кубка мира по шорт-треку в Алматы, выиграв спринт на 500 метров. На первом ЧМ-2022 по казахша-курес в Астане хозяева ковра завоевали 15 наград высшего достоинства. В Малайзии сборная Казахстана стала серебряным призером Чемпионата мира по футзалу среди игроков с нарушением слуха.

Конец 2022 года ознаменовался возвращением в спорт двух популярных казахстанских спортсменов - Бауыржана Исламхана (футбол) и Сабины Алтынбековой (волейбол).





Фото: Instagram/altynbekova_20

В будущем 2023 году у казахстанских спортсменов будет немало стартов, где они обязательно покажут все свое мастерство, чтобы прославить страну на весь мир. Тем более год будет предолимпийским. Нас ждет Париж-2024!