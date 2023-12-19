Итоги 2023 года: самые яркие и громкие победы казахстанских спортсменов

В нынешнем году казахстанские атлеты оставили свой след в истории мирового спорта, отличившись на всех состязаниях глобального значения, где соперничали с лучшими спортсменами планеты, сообщает Zakon.kz.

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В первый месяц 2023 года весь теннисный мир рукоплескал первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной, которая стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В решающем матче турнира она не смогла сломить сопротивление Арины Соболенко из Беларуси. После этого лучшая теннисистка нашей страны впервые в своей карьере стала 10-ой ракеткой мира.

В это же время женская и мужская сборная Казахстана по боксу (до 22 лет) на азиатском первенстве в Таиланде завоевала 20 медалей: 5 золотых, 3 серебряные и 12 бронзовых.

Казахстанские студенты-спортсмены по итогам ХХХI зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США) завоевали 11 наград различного достоинства. "Золото" в нашу копилку положили биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также Данил Васильев в прыжках с трамплина.

Фото: Instagram/kurales_vadim

В этот холодный месяц казахстанка Асем Орынбай завоевала золотую медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе в Марокко. А велоклуб Astana Qazaqstan Team подписал контракт с одним из ведущих спринтеров мира, британцем Марком Кавендишем.

В феврале 2023 года казахстанские спортсмены отметились за рубежом на многих состязаниях, как в летних, так и в зимних видах спорта. Открыла этот парад побед женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе, которая поднялась на высшую ступень пьедестала почета этапа Кубка мира в Джакарте (Индонезия). Лучшими стали Александра Ле, Елизавета Безрукова и Анастасия Григорьева.

Фото: olympic.kz

На этих же соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин наша Арина Алтухова сумела в финале выиграть у олимпийской чемпионки Токио-2020 Нины Кристен из Швейцарии. 18-летняя казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который проходил в городе Инцель (Германия). Сборная Казахстана по хоккею среди девушек до 18 лет стала чемпионом мира во втором дивизионе группы B.

Фото: Instagram/drs_kz

В Астане на 10-м Чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях сборная Казахстана завоевала 12 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Файтер Ерсултан Шакенбай второй год подряд стал победителем мирового первенства среди юниоров по ММА. Казахстанские акробаты Данил Мусабаев и Пирмамед Алиев завоевали два "золота" на Кубке мира в Азербайджане. Амир Закиров стал победителем престижного турнира по брейк-дансу Breaking for Gold-2023, который проходил в Японии.

В первый месяц весны нынешнего года медалями высшей пробы на этапах Кубка мира порадовали наши гимнасты. Нариман Курбанов победил в Дохе (Катар) и Баку (Азербайджан), а Милад Карими в Баку. В итальянском Падуя на Кубке мира по фехтованию историческое "серебро" для нашей страны завоевал саблист Артем Саркисян.

В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 285 казахстанец Шавкат Рахмонов одержал досрочную 17 победу в карьере, переиграв американца Джеффа Нила, что позволило ему стать рекордсменом промоушена. Плюс к этому "Номад" поднялся на шестую строчку рейтинга полусреднего веса.

Затем порадовали наши молодые мушкетеры, которые стали лучшими в командных состязаниях азиатского первенства по фехтованию среди юниоров и кадетов в Узбекистане. Ближе к празднику Наурыз хорошая весть прибыла из США, где лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко (Беларусь) и стала победительницей турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. С титулом она прибрала статус 7-ой ракетки планеты.

В это же время казахстанский лучник Андрей Тютюн завоевал "золото" на первом этапе Кубка Азии в Китае. Женская сборная Казахстана по водному поло за тур до окончания азиатского первенства в Сингапуре досрочно завоевала золотые медали этих соревнований, обыграв ватерполисток Таиланда.

Героическим достижением этой весны можно назвать супер-сенсационную победу футбольной сборной Казахстана над Данией в матче квалификации чемпионата Европы-2024.

Женская команда Казахстана по боксу завершила Чемпионат мира в Нью-Дели (Индия) с шестью медалями, 2 "серебра" и 4 "бронзы". Казахстанские штангисты Ерасыл Саулебеков и Никита Абдрахманов завоевали золотые медали на мировом первенстве по тяжелой атлетике среди юношей в Албании.

Апрель запомнился яркими успехами наших представителей в единоборствах. На высшую ступень пьедестала почета Чемпионата Азии в Астане поднялись Ибрагим Магомадов, Эльмира Сыздыкова, Жамиля Бакбергенова, Санжар Досжанов, Болат Сакаев, Дархан Есенгали и Азамат Даулетбеков. Также отличились наши парадзюдоисты на азиатском первенстве, "золото" примерили Жанбота Аманжол и Альфия Тлеккабыл.

Фото: Instagram/ami_kfp

Порадовала юношеская сборная Казахстана по хоккею, которая вышла в элитный дивизион юношеского чемпионата мира. А на мировом первенстве по шахматам среди школьников в Греции высшие медали заработали казахстанки Аланна Бериккызы и Амина Каирбекова.

Последний месяц весны начался успешными играми двух наших юниорских сборных по теннису, Казахстанские теннисисты до 16 лет, как и парни, так и девушки, дружно завоевали путевки на командное мировое первенство.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Затем четыре медали высшей пробы для нашей страны на ЧМ-2023 в Ташкенте принесли боксеры: Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Поддержал своих коллег в это время чемпион мира WBO в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы, который во второй раз в карьере отстоял свой пояс, отправив в нокаут канадца Стивена Батлера.

Затем наступила очередь отличиться наших талантливых спортсменок. Мария Бровкова завоевала "золото" на 1-м этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла турнир Armageddon Women’s Chess Week-2023 в Германии. Елена Рыбакина стала победителем грунтового "Мастерса" в Риме, и поднялась на 4-е место женского мирового рейтинга.

Асем Орынбай завоевала высшую награду в финале дисциплины skeet Кубка мира-2023 по стендовой стрельбе в Алматы. Затем Асем поддержали ее коллеги Виктор Хасянов и Мария Дмитриенко, которые завоевали вторую медаль высшей пробы для казахстанской сборной на этих состязаниях в миксте в дисциплине "трап". "Золото" Азии 2023 года по тяжелой атлетике в копилку сборной Казахстана принес один из ее лидеров Нургиса Адилетулы, в категории до 102 килограммов.

Начало лета удачно сложилось для некоторых представителей казахстанского спорта. На ЧА-2023 по велоспорту на высшую ступень пьедестала почета поднялись казахстанцы, которые завоевали "золото" в программе "микст". Здесь же гимн нашей страны прозвучал в честь Андрея Ремхе, Михаила Подлужного, юниорcкой сборной Казахстана в смешанной командной эстафете, Глеба Брусенского и Евгения Федорова.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик впервые в своей карьере сумел завоевать титул чемпиона турнира из серии ATP 500 на травяных кортах немецкого города Галле. Молодые казахстанцы Аятжан Амирханов и Изят Касанов стали чемпионами мира 2023 года по таэквондо среди школьников в Мексике. Наши шахматистка Ксения Балабаева выиграла чемпионат Азии до 18 лет в Алматы, а Зарина Нургалиева выиграла юношеское мировое первенство. Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов не имел себе равных на азиатском первенстве.

Очередную историческую победу в матче отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 по футболу одержала сборная Казахстана в Белфасте, обыграв благодаря голу Абата Айымбетова команду Северной Ирландии на выезде со счетом 1:0.

Второй месяц лета открылся победой Галымжана Кырыкбая, который стал победителем "Қазақстан Барысы-2023". Казахстанки Мария Бровкова и Руфина Искакова стала лучшими на юниорском чемпионате мира по гребле в Италии. На первую ступень пьедестала чемпионата Азии-2023 по легкой атлетике поднялась прыгунья в высоту Кристина Овчинникова, с показателем 186 см. Успешный дебют в UFC провел наш боец Азат Максум, одержавший победу над американцем Тайсоном Нэмом.

Представитель сборной Казахстана Эдуард Ким завоевал историческую бронзовую медаль в соревнованиях по артистическому плаванию (соло) на ЧМ-2023 в Японии. В Улан-Баторе (Монголия) на мировом первенстве по джиу-джитсу два "золото" заработали казахстанцы Женис Нурлыбаев и Жанибек Абу-Бакир. Также медаль высшей пробы завоевал стрелок Никита Чирюкин на юниорском чемпионате мира в Южной Корее. На этих же состязаниях казахстанки Зухра и Фатима Ирназаровы, плюс Александра Садуакасова выиграли командное первенство.

Летний сезон казахстанские спортсмены завершили обилием всевозможных наград на соревнованиях глобального масштаба. Первыми копилку казахстанской сборной пополнили наши студенты на летней Всемирной Универсиаде в Чэнду (Китай). Гимн нашего государства прозвучал там в честь Риты Бакишевой (таэквондо) и Милада Карими (гимнастика). Прекрасным дебютом в UFC отличился казахстанец Асу Алмабаев, победив во втором раунде ямайца Оди Осборна.

В августе костанайский футбольный клуб "Тобол" сенсационно вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА. В хорватском Загребе, где проходит Чемпионат мира по дзюдо среди кадетов, наш Нурлан Исатаев выиграл золотую медаль. На мировом первенство по джиу-джитсу среди кадетов громкого успеха добилась 12-летняя Айлин Мурзагали из Алматы, которая поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Фото: Instagram/bateka_11

В это же время состоялся самый громкий трансфер в истории казахстанского футбола, Бахтиер Зайнутдинов надел майку и официально дебютировал за турецкий "Бешикташ", и сразу забил в первом матче за свой новый клуб. Казахстанки Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова стали чемпионками мира по стендовой стрельбе в Азербайджане.

В сентябре все мысли казахстанских атлетов были зациклены на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Перед поездкой казахстанскую делегацию порадовал Ризабек Айтмухан, который одержал историческую победу на чемпионате мира по вольной борьбе. В Ханчжоу нашим спортсменам долго не везло с "золотом", но все же они вскоре его заработали, и первыми порадовали стрелки. Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските" с рекордом Азии. Вслед Зухра Ирназарова (личные состязания), Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко завоевали золотые медали в смешанном парном разряде.

Казахстанская сборная по футболу второй раз за сезон обыграла Северную Ирландию – 1:0, теперь уже в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поздравил футболистов в раздевалке национальной сборной. Огромного успеха в это время добились казахстанские шахматистки, которые впервые в истории сыграли в финале командного чемпионата мира, где завоевали серебряные медали, уступив соперницам из Грузии.

Между тем казахстанские атлеты постепенно накапливали золотые медали на Азиатских играх. Своей очередью за "золотом" воспользовались Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров (гребля), Алексей Луценко и Евгений Федоров (велоспорт), Нуржан Батырбеков (джиу-джитсу), Нурканат Ажиканов (каратэ), Кайсар Алпысбай (каратэ) и Софья Берульцева (каратэ). В итоге Казахстан завершил Азиатские игры с 80 медалями: 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых наград.

Затем второй победой в 2023 году заслужил похвал Жанибек Алимханулы, который нокаутировал немецкого боксера Винченцо Гуальтьери, и отобрал у него пояс чемпиона IBF. Капитан "Астаны" Алексей Луценко стал победителем "Тура Турции-2023". Казахстанская шахматистка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира до 20 лет в категории "блиц". Клуб из Шымкента "Ордабасы" впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана по футболу.

17 октября в Хельсинки сборная Казахстана сенсационно обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу со счетом 2:1. Далее внимание казахстанского спорта переключилось на Азиатские Пара игры, где первое "золото" принес знаменитый наш рекордсмен мира – пауэрлифтер Давид Дегтярев. Потом в нашу копилку высшие медали добавили Акмарал Наутбек, Ергали Шамей и Олжас Оразалиұлы (все трое пара дзюдоисты), Нурдаулет Жумагали и Диас Кенжебек (пара плавание), Дастан Мукашбеков (пара атлет). Суммируя все результаты наши пара спортсмены в командном зачете завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовые медали.

Фото: Instagram/drs_kz

Впервые в истории мирового карате медаль высшей пробы на ЧМ-2023 для нашей страны завоевала Молдыр Жанбыр, которая не имела себе равных в весовой категории до 50 кг.

Конец осени принес богатый урожай наград для казахстанских спортсменов. Молодые казахстанцы добились небывалого успеха на Чемпионате Азии по дзюдо в Ташкенте, завоевав 5 медалей высшей пробы. Отличились Талгат Орынбасар, Жанарыс Рахметкали, Адилет Алмат, Нуржан Бисенов и Нурайлым Сарсенбек. На чемпионате Азии по триатлону (спринт) в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия) высшие награды заработали Екатерина Шабалина и Аян Бисенбаев.

Наш талантливый штангист Едиге Емберди стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Мексике. Казахстанка Асем Орынбай завоевала "золото" в финале Кубка мира по стендовой стрельбе в Катаре. Ерсултан Шакенбай стал трехкратным чемпионом мира по ММА среди юниоров.

На мировом первенстве по киокушинкай-кан каратэ казахстанцы показали лучший результат за все время выступлений на этих соревнованиях, завоевав 115 медалей и заняв первое общекомандное место. В это же время сборная Казахстана по кикбоксингу завоевала 22 награды на ЧМ-2023 в Португалии. Конькобежка Инесса Шумекова выиграла спринт 500 метров на первом этапе юниорского Кубка мира в Италии.

Казахстан уступил "золото" Румынии в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу. Наша молодежь завоевала 24 медали на ЧА-2023 по карате в Алматы. 17-летний лучник Андрей Тютюн стал чемпионом Азии в Тайланде. Казахстан завоевал первое общекомандное место на чемпионате мира по джиу-джитсу в Латвии.

В Армении на 48-м чемпионате мира по самбо копилка казахстанской сборной пополнилась историческим "золотом" в супертяжелой весовой категории, которую добыла Арайлым Абенова.

Фото: Instagram/drs_kz

Декабрь уходящего 2023 года также стал запоминающимся для болельщиков казахстанского спорта, где было немало моментов, чтобы порадоваться. И стартовал он с победы нашей пары Нейдас Ленкитис и Тамара Беленькая, которая выиграла чемпионат мира по спортивным танцам в Астане. Инесса Шумекова стала победителем Кубка мира по конькобежному спорту. Юниорская сборная Казахстана по боксу на мировом первенстве 2023 года в Армении завоевала четыре золотые медали.

Молодежная сборная Казахстана по хоккею вернулась в элитный дивизион. Сборная Казахстана обыграв Нидерланды и пробилась на ЧМ-2024 по футзалу.

Жирную точку 2023 года поставил наш знаменитый боец UFC Шавкат Рахмонов, который на День независимости сделал подарок всем казахстанцам. "Номад" в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе (США) победил американца Стивена Томпсона во втором раунде удушающим приемом. Для Шавката Рахмонова это виктория стала 18-ой подряд, и все досрочные, шесть из них в рамках промоушена UFC.