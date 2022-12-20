Ушел из жизни бывший капитан сборной Казахстана по боксу Болат Темиров

На 54-м году жизни скончался прославленный советский и казахстанский боксер, чемпион СССР и многократный победитель чемпионатов КазССР и Казахстана Болат Темиров. Об этом корреспонденту Zakon.kz 20 декабря 2022 года сообщили в Казахстанской федерации бокса.

Болат Бисенович родился 9 июня 1969 года в городе Гурьеве (ныне Атырау). Пришел в спортивную секцию бокса в зале "Автомобилист" в восьмом классе, вместе со своими сверстниками. После первых занятий был замечен тренером Ерболатом Бисекеновым. Впервые поднялся на пьедестал почета в 1985 году.

Болат Темиров – участник Олимпиады-1992, неоднократный участник чемпионатов мира. В первые годы независимости Казахстана был капитаном национальной сборной. После окончания боксерской карьеры успешно занимался бизнесом, работал на должности генерального секретаря КФБ, являлся почетным гражданином Атырауской области.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Болата Бисеновича.

