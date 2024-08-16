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Кайрат Сатжанов стал новым тренером мужской сборной Казахстана по боксу

Кайрат Сатжанов стал новым тренером мужской сборной Казахстана по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 17:27 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу назначили 54-летнего Кайрата Сатжанова. Об этом 16 августа 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе Федерации бокса.

В распространяемом сообщении говорится, что Сатжанов является заслуженным тренером Казахстана по боксу. Его тренерский стаж составляет 34 года.

В 2021-2022 годы работал главным тренером национальной сборной Казахстана. С 2024 года является страшим тренером молодежной сборной страны.

"Под руководством Сатжанова в 2021 году мужская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира (Сербия) завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. В 2022 году на чемпионате Азии (Иордания) так же второе место (3 золота, 6 серебра, 3 бронзы). В 2024 году на молодежном чемпионате Азии в Астане подопечные Сатжанова заняли первое место в командном зачете (5 золота, 1 серебро, 3 бронзы)", – сказано в публикации федерации.

Также отмечено, что в качестве личного тренера Сатжанов воспитал 7 чемпионов мира и 43 чемпиона Азии по боксу.

Теперь же федерация внесла требования, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников.

"Вместе с тем сообщаем, что на данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа", – заключили в пресс-службе.

14 августа 2024 года состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы. Тогда были освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

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