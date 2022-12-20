Скляр рассказал, когда будут принимать решения по возврату ТЭЦ в госсобственность

На пресс-конференции в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр прокомментировал, что вопрос по возврату в госсобственность коммунальных энергопредприятий будут решать только после аудиторской проверки в следующем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Зампремьера отметил, что ранее собственник Экибастузской ТЭЦ предложил вернуть ее за один тенге.

"Но нам необходимо понять, в каком состоянии они ее хотят вернуть. Все ли средства, которые собственники показывали на бумаге, декларировали, были потрачены на эту ТЭЦ, а не куда-то. Необходим тщательный аудит. В I квартале следующего года проведем аудит, а потом примем решение по возврату". Роман Скляр

Тем временем он добавил, что наиболее проблемная не ТЭЦ в Экибастузе, а ТЭЦ города Риддера.

"Она полностью остановилась. Если в Экибастузе мы говорим, что авария произошла на теплосетях все-таки, а не на ТЭЦ. ТЭЦ работала и сейчас работает в достаточно нормальном режиме, то в Риддере полностью остановилась. Вообще не была проведена подготовка к зимнему периоду. Не были проведены задекларированные ремонты. Поэтому по таким объектам сейчас проходит тщательная ревизия – министерство будет принимать меры, чтобы они функционировали. Либо это делает их собственник. Либо будет приниматься решение по передаче их в коммунальную, республиканскую собственность. Форма этой передачи, как это будет проходить, будет решаться чуть позже". Роман Скляр

Спикер уточнил, что в настоящее время по коммунальным энергообъектам страны идет ревизия. Проверяющие выясняют, сколько было задекларировано вложений в инвестиции и капитальный ремонт сетей для их функционирования.

"Перед началом отопительного сезона была проведена опрессовка по всем тепловым сетям. Документально это все было проведено. Есть соответствующие подписи ответственных лиц, которые ее проводили. Тем не менее случилась крупнейшая авария на тепловых сетях за всю историю Экибастуза. Ее причины расследует комитет энергетического надзора и правоохранительные органы". Роман Скляр

На заседании правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что на капитальный ремонт оборудования ТЭЦ в красной зоне требуется на 2023 год 182 млрд тенге.