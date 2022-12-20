Шавкат Мирзиёев высказался о Каракалпакстане в послании народу

В послании парламенту и народу президент Узбекистана подчеркнул, что целью властей является строительство в Новом Узбекистане всесторонне развитого, благоустроенного и процветающего Нового Каракалпакстана, сообщает Zakon.kz.

Шавкат Мирзиёев затронул события начала июля в Каракалпакстане. Он выразил благодарность "мудрому народу" за быструю нормализацию ситуации, передает Газета.uz.



"Достижения Каракалпакстана – достижения всего Узбекистана, заботы Каракалпакстана – заботы всего Узбекистана". Эта идея всегда была программой практических действий для нас, и так и будет в дальнейшем". Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана добавил, что никакая сила "не сможет повлиять на вековую дружбу наших народов".

По его словам, все предложения и пожелания граждан обязательно будут учтены в проекте Конституции. Работа над ее совершенствованием продолжается.

"Наш народ ждет больших изменений от конституционной реформы. Ярким подтверждением тому является более 220 тыс. поступивших на сегодня предложений. Обсуждения и дебаты продолжаются". Шавкат Мирзиёев

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

Суд по событиям в Каракалпакстане начался в конце ноября. Показания дали свидетели, а также сотрудники правоохранительных органов с военными. Обвиняемыми по делу проходят 22 человека.