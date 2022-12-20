Чемпионы мира 2022 года по футболу прилетели на родину

Сборная Аргентины по футболу прилетела в Буэнос-Айрес после триумфа на мировом первенстве 2022 года в Катаре. Первым из авиалайнера вышел лидер аргентинской дружины Лионель Месси с ценным трофеем в руках, сообщает Zakon.kz.

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Самолет с футболистами сборной Аргентины приземлился в аэропорту Буэнос‑Айреса в 11:20 по времени Астаны, передает Infobae. Сразу с аэропорта начались праздничные мероприятия в виде чемпионского парада в столице страны – Буэнос-Айресе.

Напомним, в финале ЧМ-2022 встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 3:3. Затем южноамериканцы выиграли в серии послематчевых пенальти – 4:2 и стали чемпионами мира в третий раз в своей истории.