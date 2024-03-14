Действующие чемпионы мира по футболу представили новую форму

Сборная Аргентины по футболу, победители последнего мундиаля в Катаре, показали свою новую форму, вдохновленную победой на ЧМ-2022, сообщает Zakon.kz.

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Для чемпионов мира 2022 года изготовлены две формы, информирует пресс-служба AFA. Домашний комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах, с разными эмблемами в золотых цветах.



Гостевая форма – темно-голубая с белыми и светло-голубыми вставками, которая символизирует флаги болельщиков на стадионах.





Фото: afa.com.ar

Обе модели аргентинской формы имеют новую эмблему AFA с тремя звездами, а также символ солнца на обратной стороне футболки, который связывает их с историческим "золотом" последнего чемпионата мира.



Новые футболки поступят в продажу 14 марта.





Фото: Instagram/leomessi

Тем временем лучший футболист ЧМ-2022, капитан и лидер аргентинской сборной Лионель Месси, снова получил травму в ходе игры нынешнего первенства МЛС. Рано утром 14 марта форвард помог своему клубу "Интер Майами" обыграть "Нэшвилл", где сам забил гол и отдал результативный пас.

И, как пишет Sportskeeda, Месси может пропустить следующий матч клуба из Флориды из-за травмы. По словам наставника Херардо Мартино, у Лионеля перегружены мышцы правой ноги.

Стоит отметить, что у капитана "Майами" это вторая травма за одну неделю. По этой причине Месси 11 марта пропустил матч МЛС и его команда впервые проиграла в новом сезоне.