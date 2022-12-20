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В Уральске пьяный мужчина с отверткой напал на полицейского

В Уральске пьяный мужчина с отверткой напал на полицейского Фото: polisia.kz
В Уральске пьяный мужчина с отверткой напал на полицейского, когда тот оформлял автомобиль его друга на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Западно-Казахстанской области, 19 декабря в 03:50 на пересечении ул. Мухита и Нурпеисовой была остановлена автомашина ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего мужчины. Согласно медицинскому освидетельствованию он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Как отметили в полиции, ранее данный водитель уже был лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. 


"Рядом с ним находился его 24-летний друг. Когда автомобиль стали оформлять на спецавтостоянку, пассажир набросился на инспектора полиции и нанес ему несколько ударов отверткой. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения". Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

В отношении пассажира, напавшего на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 380 ч. 1 УК РК. Водитель будет привлечен к ответственности по ст. 346 УК РК.

В июне нападение на полицейских в Нур-Султане попало на видео. 

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Западно-Казахстанская область Уральск
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