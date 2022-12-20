Касым-Жомарт Токаев положительно оценил работу Нацбанка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Национального банка Казахстана Галымжаном Пирматовым, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь – ноябрь 2022 года.

Кроме того, президент был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов. Было отмечено, что меры Национального банка дают положительные результаты, такие как рост депозитов в тенге до исторического максимума, стабилизация валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики.



Президенту было доложено об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Галымжан Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями.

Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов.

Председателем Национального банка было отмечено, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в три фазы в срок до конца 2025 года. Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.