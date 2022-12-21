Казахстанская певица Индира Елемес рассказала о знакомстве с Филиппом Киркоровым

На последнем концерте Филиппа Киркорова, который прошел в Алматы в ноябре этого года, певица Индира Елемес произвела настоящий фурор, исполнив с поп-королем хит "Роза чайная". Девушка рассказала корреспонденту Zakon.kz, почему российский исполнитель выбрал для дуэта именно ее.

Исполнительница Индира Елемес больше известна среди казахоязычных слушателей.

Девушка родилась в Шымкенте. С детства увлекалась творчеством, сначала танцами, потом вокалом. В своем родном городе окончила музыкальный колледж. Уже в Алматы в 2015 году впервые появилась на публике с сольным концертом. Индира вышла в прямой эфир прямо со сцены, тем самым сразу полюбилась своим поклонникам. Индира долго искала себя, подбирала свой стиль, сценический образ.

"С 2020 года я сменила свой репертуар на лирическое направление, а раньше я пела в жанре поп-музыки, мой репертуар был больше танцевальным. Как только я стала больше петь о любви, то сразу поняла: это то, что нравится моему слушателю", – рассказала исполнительница.

Среди авторов песен, которые пишут для Индиры, песенник Саят Абенов, турецкий исполнитель Мустафа Сандал и еще один музыкант из Турции Мустафа Джеджели (Mustafa Ceceli).

Не так давно Индира Елемес выступала в качестве специального гостя у турецкой звезды Мустафы Сандала. Как рассказывает Индира, Джеджели недавно написал для нее песню на турецком языке, так что у поклонников ее таланта скоро появится возможность оценить эту композицию. Еще музыкант изъявил желание записать с Индирой песню на казахском языке и исполнить ее вместе. Что это будет за композиция, Индира пока не говорит.

"А что касается моего знакомства с Филиппом Бедросовичем, то с ним мы познакомились на одной из звукозаписывающих студий Москвы. Его приглашение на сцену для совместного исполнения хита "Роза чайная" для меня было такой же неожиданностью, как и для всех зрителей, сидящих на концерте. Индира рассказала, что примерно за 6 часов до начала концерта ей предстояло выучить текст песни "Роза чайная" (этот знаменитый хит с Киркоровым ранее исполняла певица Маша Распутина). Я знаю эту песню, но не "от и до". И, конечно же, мало было просто выучить слова, мне нужно было ее правильно спеть, попасть в ноты и настроение придать, такая работа требует времени". Индира Елемес

Кстати, Индира заметила, что исполнение на русском языке ей далось сложнее, чем на казахском или турецком.





"Мы все с Филиппом Бедросовичем отрепетировали буквально за несколько часов до концерта, а потом он вызвал меня на сцену, это было так волнительно и так эффектно. Я до сих пор не могу забыть эти эмоции", – поделилась Индира.





– А как насчет совместного дуэта с Димашем Кудайбергеном?

"До Димаша мне еще расти и расти, я сначала должна выполнить все задачи, которые перед собой поставила, чтобы соответствовать ему хоть чуть-чуть. У меня есть мечта – спеть вместе с итальянским исполнителем Андреа Бочелли, затем выступить на "Евровидении", только потом уже Димаш". Индира Елемес

– Вы планируете выступить на "Евровидении"?





"Да, меня позвал Киркоров, он уже мне песню приготовил для участия в конкурсе. Филипп Бедросович даже сравнил меня с певицей Аней Лорак и сказал, что будет меня выдвигать для участия в "Евровидении". Индира Елемес





Индира уже начала занятия. На это девушка с педагогом по вокалу Дианой Шараповой ежедневно тратит по 6 часов. Певица заявила, что они вместе готовится к столь масштабному событию в ее жизни.



