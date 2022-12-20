Создал клуб по изучению казахского языка, или как россияне обустроились в Шымкенте

По информации комитета миграционной службы МВД, только за 10 месяцев в страну въехало около 5,541 млн человек, выехало – 5,287 млн, осталось – более 250 тыс. Некоторые из релокантов осели в Шымкенте. О том, как они обустроились и каким делом занялись, россияне рассказали Zakon.kz.

Беседы с релокантами из России, а также мониторинг наиболее популярных Telegram-каналов среди приехавших в Казахстан граждан РФ показывают, что РК, и в частности Шымкент, для многих из них стал настоящим открытием с положительной точки зрения.



Приехал в Шымкент, а будто бы в Рай попал

Радушного приема в Казахстане Сергей Шевцов не ожидал. Гражданин России переехал в Шымкент из Подольска в мае 2022 года.





Фото: предоставлено Zakon.kz Сергеем



"За несколько месяцев успел побывать в нескольких городах Казахстана и больше всего в душу запал Шымкент". Сергей

Он рассказал, что за два месяца проживания в Шымкенте его поразило гостеприимство местных жителей и огромное количество растений. Сергей даже успел обзавестись новыми знакомствами в третьем мегаполисе и создать клуб по изучению казахского языка для релокантов.

"Когда приехал в Шымкент, почувствовал, что я как будто бы в Рай попал. До сих пор я сейчас хожу зимой, и слышу пение птиц. Если в Астане и в Алматы, где я раньше жил, ощущение похоже на Москву, то в Шымкенте у меня ощущения, как будто в древнем городе. В России занимался наукой, медициной и патентованием. Из-за того, что не мог реализовать свои проекты в России, я переехал в Шымкент. Сейчас в Шымкенте занимаюсь патентованием, пишу людям на заказ патенты, диссертации и статьи". Сергей

Он пока не знает, останется ли в Казахстане. Предполагает, что возможно, как только закончится российско-украинский конфликт, вернется в Россию.

"Но все же буду приезжать в Шымкент. А сейчас я начал изучать казахский язык, чтобы было легче, также я создал клуб разговорного казахского язык. Клуб будет специально для релокантов". Сергей

Шымкент выбрал из-за природы

Один из самых теплых городов Казахстана для проживания выбрал 36-летний Дмитрий. Перебрался мужчина из Ульяновска и поражен невероятной природой на юге Казахстана. За два месяца проживания в городе Дмитрий успел поехать в поход, найти там единомышленников и сдружиться с ними. Удивлен гражданин России и гостеприимством шымкентцев, которые просто так помогают незнакомым людям.





Фото: предоставлено Zakon.kz Дмитрием



Дмитрий, также как и Сергей, не ожидал увидеть в Шымкенте столько магазинов, супермаркетов и бутиков. Его приятно радуют цены на фрукты и овощи, обилие парков и теплая погода.

"В первую очередь переехал из-за мобилизации и опасений, что границы России закроют для мужчин вскоре после ее объявления. Сначала выбрал Актобе, но там работу не нашел. Решил искать город потеплее, чтобы зимние вещи из России не пересылать. Выбрал Шымкент. Здесь тепло и к тому же великолепная природа. Сам город очень нравится, много парков, недалеко горы. Еда хорошая, особенно фрукты. Шымкент вообще в первую очередь удивил своим гостеприимством. Люди тут приветливые. В первый день, когда приехал в Шымкент, был ливень. Я на своей машине при парковке не заметил канаву, провалился и не смог сам выбраться. А местные ребята останавливались, помогли мне. Был в горах еще, в парке Сайрам-Угам, там встретили местных ребят, они показали нам маршрут. После этого мы подружились и несколько раз ездили в горы вместе. Сейчас дружим и на выходные выбираемся в горы". Дмитрий

Единственный недостаток по его словам – это отсутствие работы по специальности. По словам гражданина России, в Шымкенте очень мало вакансий на инженерные специальности и IT. Но мужчина надеется найти работу и оформить разрешение на временное проживание в третьем мегаполисе.

В Шымкенте цены низкие

Валерий Маевский переехал в Шымкент из Санкт-Петербурга. По его словам, после того, как на Родине началась мобилизация, он сел в мотоцикл и уехал в сторону Казахстана. В Шымкенте релокант поражен низкими ценами на продукты, бензин и жилье. Устроиться на работу в мегаполисе мужчине не удалось, из-за отсутствия разрешения на временное проживание.

"На жизнь хватало с увольнительных, потом устроился удаленно, но, к сожалению, в России. В целом Шымкент не то чтобы как-то особенно выделялся в плане гостеприимства среди других городов Казахстана, где были, однако запомнилось, что хозяева съемной квартиры как-то раз принесли мешок вкусных груш. Из удивительного могу припомнить только непривычных птиц, студентов то ли из Индии, то ли из Пакистана, забыл уже, откуда именно. Пока был на севере Казахстана, там почему-то отговаривали ехать сюда, но нет, все тут нормально. Цены после Питера прямо сказать крайне низкие, и ажиотаж на съемные квартиры совсем не такой, как у границы. Чуть не забыл. Кошки! Они повсюду!" Валерий

Он больше двух месяцев жил в Шымкенте, после переехал в Бишкек по причине невозможности оформить РВП. В следующем году Валерий планирует снова перебраться в третий мегаполис Казахстана.

В заключение, на вопрос корреспондента о законопроекте, который на днях был инициирован в РФ о запрете удаленной работы для уехавших граждан, релоканты ответили, что пока еще не знают, как им поступить.

Дмитрий говорит, что живет на сбережения и намерен найти в Шымкенте подходящую работу. Валерий тоже живет пока на свои сбережения. По его словам, он в настоящее время ведет переговоры с частной российской компанией.

Карина Адильбекова