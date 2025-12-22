Сила паспорта Казахстана: сколько стран могут посещать граждане без визы

Председатель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Аслан Аталыков рассказал, что визитная карточка нашей страны укрепила свои позиции в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил 22 декабря в интервью пресс-службе МВД РК:

"В 2025 году казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге: граждане Казахстана могут без визы посещать 79 стран. Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующую позицию, опередив Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Рейтинг возглавляют Сингапур (193 направления), Япония и Южная Корея (по 190)".

По словам Аталыкова, с 30 августа по 15 сентября текущего года проведенный комплексный аудит авиационной безопасности показал, что уровень соответствия казахстанского паспорта международным стандартам ИКАО составил 95,7%, значительно превышая мировой показатель (72%) и среднеевропейский уровень (87,9%).

"Это подтверждает высокий уровень защиты паспорта от подделок", – подчеркнул он.

Также глава комитета рассказал, какие новые элементы добавлены в дизайн казахстанского паспорта.

"Буквально с 3 июля этого года мы запустили новые образцы документов. Увеличили степени защиты. И в последнем таком образце появился барс и ряд других защитных элементов, которые позволяют нам выявлять так называемые подделки", – уточнил Аталыков.

Вместе с тем он объяснил, почему был выбран именно барс.

"Барс все-таки является символикой нашего государства, символом силы. "Сила" нашего паспорта довольно-таки высока на сегодняшний день", – подчеркнул Аталыков.

Кроме того, как отметил спикер, в Казахстане есть услуга выездного документирования.

"Наши сотрудники с чемоданчиком, в котором есть компьютер, фотоаппарат, стилусы для подписей, выезжают к людям на дом и документируют. В основном это для людей преклонного возраста. Самый старший гражданин Казахстана, который в этом году продокументирован, 1915 года рождения. Это уроженка Костанайской области, живет в городе Костанае. Также ее құрдас – уроженка Актюбинской области, 1915 года рождения. Людям по 110 лет. Дай Бог им здоровья еще", – рассказал председатель комитета.

Он напомнил, что МВД Казахстана активно внедряет цифровизацию в сфере документирования.

"Электронное оформление паспортов теперь доступно не только внутри страны, но и за ее пределами – в 99 загранучреждениях в 71 стране мира. Казахстанцы за рубежом могут получить паспорт в течение 30 дней вместо прежних 6 месяцев. Работа по цифровизации и упрощению выдачи документов будет продолжена для еще большего удобства граждан", – отметил Аталыков.

С начала года Комитетом миграционной службы выдано:

1,9 млн удостоверений личности;

1,1 млн паспортов гражданина РК;

303 тыс. детских паспортов.

17 декабря 2025 года стало известно, что изменились правила приема документов выехавших из страны граждан Казахстана и оставшихся там на ПМЖ.