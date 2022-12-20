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Ситуация в Украине: Зеленский прибыл в Бахмут, 80% Киевской области остается без света

президент Украины Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию фронта в Бахмут, сообщает Zakon.kz.
  • В Киеве отключают котельные из-за дефицита электроэнергии. 80% Киевской области остается без света.
  • США намерены выделить 126,3 млн долларов в 2023 году на поддержку программы по ядерному нераспространению на фоне российско-украинского конфликта.
  • Польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных, погиб в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, пишет украинское издание "Страна".
  • Российская Госдума продвигает проект об отмене судопроизводства в отношении мобилизованных, а также приостановке банками взыскания с них долгов. 
  • В офисе Международного комитета Красного Креста в Донецке во время обстрела никто не пострадал. 
  • Министры энергетики стран Евросоюза договорились о ценовом потолке на газ. Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал их приемлемыми.
  • Украина экспортировала уже 14,3 млн тонн сельхозпродукции с августа, когда заработала "зерновая сделка".
  • Госдепартамент заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении Беларуси, если Минск увеличит свою поддержку российской стороне.
  • Переговоры о мире между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли возможны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом он считает, что в течение 2023 года можно добиться завершения конфликта.
  • Замначальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности за подаренный шефу польской полиции заряженный гранатомет, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
  • Дума вводит штрафы до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность РФ.

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