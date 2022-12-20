Ситуация в Украине: Зеленский прибыл в Бахмут, 80% Киевской области остается без света
Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию фронта в Бахмут, сообщает Zakon.kz.
- В Киеве отключают котельные из-за дефицита электроэнергии. 80% Киевской области остается без света.
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- Польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных, погиб в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, пишет украинское издание "Страна".
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- Переговоры о мире между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли возможны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом он считает, что в течение 2023 года можно добиться завершения конфликта.
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