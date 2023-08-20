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Ситуация в Украине: Киев пригрозил закрыть Умань, Зеленский прибыл в Нидерланды

президент Украины Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром этой страны Марком Рютте, сообщает Zakon.kz.
  • После встречи с премьер-министром страны Марком Рютте Зеленский заявил в Telegram, что Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16.
  • Посольство Украины в Израиле в воскресенье пригрозило, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма, если израильское правительство продолжит отказывать украинцам во въезде в страну, напомнив о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем.
  • Дания подтвердила, что согласна направить Украине истребители F-16, когда для этого будут созданы условия, сообщает Министерство иностранных дел Королевства в соцсети X (ранее Twitter).
  • У Киева нет ресурсов для "лобовых атак", о которых "умоляет" Запад, сообщает издание Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.
  • Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области из-за "угрозы вторжения", свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
  • Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области погибли в результате детонации боевой части ракеты типа воздух-воздух Р-27 и пожара на складе, сообщает украинское издание "Страна".
  • Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут быть проведены в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.

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Редакция Zakon.kz
Россия Дания Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Беларусь Великобритания Израиль Нидерланды США Турция
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