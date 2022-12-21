Футболистов сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах с улиц Буэнос-Айреса
Фото: Twitter/B/R Football
Игроков сборной Аргентины, вернувшихся на родину с Чемпионата мира по футболу в Катаре, 20 декабря пришлось эвакуировать на вертолетах с чемпионского парада в Буэнос-Айресе, сообщает Zakon.kz.
Как передает РИА Новости, на улицы аргентинской столицы вышло слишком много людей – около 3-4 миллионов человек. Это крайне затрудняло продвижение открытого автобуса с футболистами в центр города. Поэтому, из соображений безопасности их пересадили в несколько вертолетов.
Через некоторое время футболисты приземлились рядом со зданием футбольной ассоциации Аргентины.
Сборная Аргентины 18 декабря в третий раз раз в истории стала чемпионом мира по футболу.
20 декабря капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал несколько фотографий с Кубком мира, сделанных в постели.
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