Месси опубликовал фото с Кубком мира в постели

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси 20 декабря 2022 года опубликовал несколько фотографий с Кубком мира, сделанных в постели, сообщает Zakon.kz.

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Под публикацией аргентинец написал: "Доброе утро".



Фанаты Месси закидали публикацию сердечками и порадовались за него:

"Чемпион завтракает, как ему угодно";

"Босс Лео спит со своей второй женой";

"Но ты его выпускал хоть на миг с воскресенья?"



"Каково это должно быть встать утром и знать, что ты – лучший в мире!"

"Не знаю, хочу ли я быть Лео, чтобы обнимать Кубок мира, или хочу быть Кубком мира, чтобы меня обнимал Лео".

На момент публикации новости пост Лионеля Месси набрал более 13,1 млн лайков.

Ранее сообщалось, что герои минувшего ЧМ-2022 по футболу, форварды французского клуба "ПСЖ" Лионель Месси и Килиан Мбаппе получили небольшой отпуск после мундиаля. Руководство парижского клуба рассчитывает увидеть игроков к началу января 2023 года, к старту матчей в Лиге 1.