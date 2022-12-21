В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах
Решение приняли на заседании правительства после чего Министерство высшего образования страны информировало о нем учебные заведения в специальном письме, пишет ВВС.
Отмечается, что еще три месяца назад позиция "Талибана" была несколько иной, если учесть что тысячи девушек и женщин сдавали вступительные экзамены в университеты по всему Афганистану. При этом уже тогда им запрещалось поступать на специальности, связанные с ветеринарией, инженерией, экономикой и сельским хозяйством, а также журналистикой.
В настоящее время студенткам запретили приходить в вузы до дальнейшего распоряжения. Учебные заведения обязали как можно скорее отчитаться об исполнении требования талибов Министерству высшего образования.
7 декабря сообщалось, что участники движения "Талибан"* провели первую с момента прихода к власти в Афганистане публичную казнь.
* Организация, запрещенная в Казахстане.