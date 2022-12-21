В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах

Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, ввело запрет на обучение женщин в университетах, сообщает Zakon.kz.

Решение приняли на заседании правительства после чего Министерство высшего образования страны информировало о нем учебные заведения в специальном письме, пишет ВВС.



Отмечается, что еще три месяца назад позиция "Талибана" была несколько иной, если учесть что тысячи девушек и женщин сдавали вступительные экзамены в университеты по всему Афганистану. При этом уже тогда им запрещалось поступать на специальности, связанные с ветеринарией, инженерией, экономикой и сельским хозяйством, а также журналистикой.

В настоящее время студенткам запретили приходить в вузы до дальнейшего распоряжения. Учебные заведения обязали как можно скорее отчитаться об исполнении требования талибов Министерству высшего образования.

7 декабря сообщалось, что участники движения "Талибан"* провели первую с момента прихода к власти в Афганистане публичную казнь.



* Организация, запрещенная в Казахстане.

