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В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах

В Афганистане женщинам запретили получать высшее образование Фото: pixabay
Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, ввело запрет на обучение женщин в университетах, сообщает Zakon.kz.

Решение приняли на заседании правительства после чего Министерство высшего образования страны информировало о нем учебные заведения в специальном письме, пишет ВВС.

Отмечается, что еще три месяца назад позиция "Талибана" была несколько иной, если учесть что тысячи девушек и женщин сдавали вступительные экзамены в университеты по всему Афганистану. При этом уже тогда им запрещалось поступать на специальности, связанные с ветеринарией, инженерией, экономикой и сельским хозяйством, а также журналистикой.

В настоящее время студенткам запретили приходить в вузы до дальнейшего распоряжения. Учебные заведения обязали как можно скорее отчитаться об исполнении требования талибов Министерству высшего образования.

7 декабря сообщалось, что участники движения "Талибан"* провели первую с момента прихода к власти в Афганистане публичную казнь.

* Организация, запрещенная в Казахстане.

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