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Месси посвятил победу на ЧМ Марадоне и прошлым поколениям сборной Аргентины

Месси посвятил победу на ЧМ Марадоне и прошлым поколениям сборной Аргентины Фото: Twitter/argentina
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу на Чемпионате мира по футболу в Катаре Диего Марадоне, предыдущим поколениям футболистов сборной страны и болельщикам, сообщает Zakon.kz.

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Об этом спортсмен написал 20 декабря в Instagram.

"Этот кубок для всех тех, кто не добился успеха на предыдущих чемпионатах мира, на которых мы выступали, как, например, в 2014 году в Бразилии, где мы заслуживали победы (...) Этот кубок принадлежит и Диего, который ободрял нас с небес, и всем, кто поддерживал сборную, даже когда все шло не так, как мы хотели", – написал Месси. 

По словам футболиста, победа стала возможной благодаря тренерскому штабу и "всем незаметным членам сборной", которые работали днями и ночами, чтобы облегчить спортсменам задачу.

Напомним, в финале ЧМ-2022 встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 3:3. Затем южноамериканцы выиграли в серии послематчевых пенальти – 4:2 и стали чемпионами мира в третий раз в своей истории.

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