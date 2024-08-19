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Сборная Аргентины ближайшие матчи проведет без Месси

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 00:10 Фото: Instagram/leomessi
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустит ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В играх с командами Чили и Колумбии форварда нет в составе, опубликованном на сайте национальной ассоциации футбола. Сборная Аргентины лидирует в отборочном турнире в Южной Америке, набрав 15 очков в шести турах.

В последний раз 37-летний Месси играл 15 июля в финале Кубка Америки против Колумбии, где и получил травму ноги.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 00:10

Фото: Instagram/leomessi

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одержал первую победу в новом сезоне Премьер-лиги и после матча поделился мнением о прошедшей игре.

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