Опубликовано совместное заявление глав МИД Казахстана и Великобритании

20 декабря 2022 года заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди по приглашению британской стороны прибыл с визитом в Лондон, сообщает Zakon.kz.

Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел, Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймс Клеверли провели 6-е заседание казахстанско-британского стратегического диалога.

"Символично, что мой визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией. На данном этапе важно придать качественный импульс нашему стратегическому партнерству", – сказал Тлеуберди в ходе отдельной встречи с Клеверли.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Великобритании отметил: "Казахстан является важнейшим и надежным партнером нашей страны в регионе Центральной Азии".

"Мы готовы использовать все имеющиеся возможности для диверсификации британско-казахстанского взаимодействия". Джеймс Клеверли

По итогам встречи было принято Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Великобритании, в котором отражено взаимное стремление развивать двустороннее стратегическое партнерство в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.



Совместное заявление Мухтара Тлеуберди и Джеймса Клеверли

"Приветствуя достижения казахстанско-британских дипломатических отношений за последние 30 лет, министры иностранных дел обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, а также перспективы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства.



Министры подтвердили свое намерение и далее укреплять тесные двусторонние отношения посредством:

- укрепления сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе за счет подписания нового Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией в 2023 году;

- проведения 9-го ежегодного заседания Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в феврале 2023 года;

- содействия межпарламентскому сотрудничеству на различных платформах и в частности, запланированному визиту британских парламентариев в Казахстан в 2023 году.

Министры отметили, что Великобритания является ведущим партнером и инвестором в Казахстане на протяжении последних 30 лет, объем инвестиций с 2005 года составил более 13 млрд фунтов стерлингов, в Казахстане зарегистрировано свыше 600 британских компаний. Обсудили меры по борьбе с изменением климата и построению высокотехнологичной зеленой экономики, в том числе приверженность Казахстана к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов и стратегию Великобритании по созданию водородной экономики XXI века.

Министры выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, отметив обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам Устава ООН.

Министры согласились с важностью поддержания двустороннего политического диалога по вопросам международной безопасности, прав человека и экономического развития в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних площадок. Министр иностранных дел Великобритании выразил поддержку политическим и социально-экономическим реформам, проводимым в Казахстане, направленным на построение справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества.

Министры выразили надежду на дальнейшее развитие казахстанско-британского стратегического партнерства, и г-н Тлеуберди пригласил г-на Клеверли посетить Казахстан в ближайшем будущем", – говорится в совместном заявлении.



