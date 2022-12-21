Четыре человека погибли в ДТП на горном перевале в Алматинской области

Смертельное ДТП произошло 20 декабря на трассе Кеген – Кокпек – Тюп. Погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области, автомобилем Hyundai Santamo управлял 44-летний мужчина, который на 60 км автодороги Кеген – Кокпек – Тюп не справился с управлением и допустил столкновение с Mitsubishi Galant, двигавшимся в попутном направлении.

Фото: Zakon.kz



При столкновении машин водитель Hyundai Santamo и трое его пассажиров погибли на месте. Также в больницу доставлены еще двое пострадавших.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 ч. 3 УК РК.

Фото: Zakon.kz



Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Как рассказал очевидец ДТП, водитель Hyundai пытался избежать столкновения с Mitsubishi, но не удалось. После столкновения Hyundai отбросило на обочину, где водитель потерял управление. Машину понесло в сторону отбойника. Мужчина отметил, что после обильного снегопада, когда чистили дорогу, оставили снег и получился своеобразный трамплин. Минивэн подлетел на нем и заскочил на отбойник. По отбойнику проехал несколько метров, потом упал с него в ущелье. Автомобиль несколько раз перевернулся по склону, снося большие камни. От ударов машина разлетелась на части, люди из нее выпали. Очевидцы пытались помочь пострадавшим, вызвали скорую.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



В Алматинской области 23 ноября на трассе Алматы – Кеген – Тюп автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с aвтомашиной марки Mitsubishi. В результате аварии на месте скончались 50-летний водитель Toyota и три его пассажира.

