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Ушел из жизни известный общественный деятель Амангельды Айталы

Ушел из жизни известный общественный деятель Амангельды Айталы Фото: evrazia-ural.ru
Известный общественный деятель, доктор философских наук, профессор Амангельды Айталы умер 21 декабря в возрасте 83 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в акимате Актюбинской области. 

Амангельды Айталы родился 10 сентября 1939 года.

Долгое время работал в сфере образования. Являлся академиком Академии социальных наук Казахстана. Автор более 100 научных публикаций и трех научных трудов.

Амангельды Айталы был депутатом Мажилиса Парламента РК 2-го и 3-го созывов, являлся членом депутатской группы Парламента РК "Ауыл", также был член депутатской фракции общественного объединения "Аграрно-индустриальный союз трудящихся". 

Имел ордена: "Знак Почета", "Парасат", "Барыс" ІІІ степени, "Барыс" II степени.

Был почетным гражданином города Актобе и  Актюбинской области.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Амангельды Айталы.

20 декабря ушел из жизни бывший капитан сборной Казахстана по боксу Болат Темиров.

 

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