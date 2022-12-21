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Празднование победы сборной Аргентины обернулось смертью двух фанатов

Футбол Чествование Аргентины Фото: Twitter/Argentina
Трагически закончилось празднование чемпионства сборной Аргентины на улицах Буэнос-Айреса. В порыве радости некоторые аргентинские болельщики не совладали со своими эмоциями, а двое из них стали жертвами случайной смерти, сообщает Zakon.kz.

Один мужчина скончался в результате травмы головы после того, как провалился сквозь крышу, на которой он прыгал, празднуя триумф сборной. Другой мужчина задохнулся, когда наброшенный на его плечи флаг страны застрял в колесе его мотоцикла. После этого он потерял управление и упал на дорогу. Еще один мальчик пяти лет находится в коме, ему на голову упал кусок мрамора с памятника во время празднования.



20 декабря на улицы Буэнос-Айреса праздновать успех своей сборной вышли до 5 миллионов жителей. Когда большинство радовались, нашлись и те, которые, воспользовавшись моментом, грабили бутики и банкоматы в метро. По некоторым расчетам, городу нанесен ущерб минимум на 13 миллионов долларов.  

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