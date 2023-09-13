Фанат сборной Аргентины каждый день празднует победу на ЧМ

Преданный болельщик футбольной сборной Аргентины по имени Гильермо празднует победу команды на ЧМ-2022 до сих пор, выходя на улицу своего города каждый день с национальным флагом, сообщает Zakon.kz.

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Житель аргентинского города Вилья-Доминико каждый день выходит на улицу с флагом в честь победы своей сборной на мундиале в Катаре. И что интересно, он планирует проводить данную акцию до начала ЧМ-2026.

"Начал праздновать еще с момента, когда мы проиграли саудитам, был на эмоциях и выплеснул энергию. Взял флаг, стоял один на улице, все смотрели на меня, как на ненормального. Но я хотел придать людям сил в тот трудный момент после поражения. Прекрасно наслаждаться сладким вкусом победы, чемпионат мира стал олицетворением борьбы и преодоления. Фанаты должны извлечь уроки из ценностей, которые оставила нам эта победа. И по сей день праздную данный успех, даже в отпуске не остановился, выходил с флагом на пляж". Гильермо, фанат сборной Аргентины

Тем самым аргентинец отмечает чемпионство своей сборной уже в течение 10 месяцев, а если быть точнее, то с 23-го ноября 2022 года, с момента сенсационного поражения "команды Месси" от Саудовской Аравии – 1:2.

"Своей акцией хочу показать, что мы чемпионы мира, нужно наслаждаться сладким вкусом достигнутой цели. Чемпионат мира проводится не каждый день, моя цель празднований заключается в том, что каждая вещь имеет ценность, и ничто не дается легко. Нужно бороться и жертвовать, чтобы чего-то достичь. В дождь, холод или ветер все равно выхожу на улицу. И это наполняет меня энергией, удовольствие от того, через какую жертву прошли, чтобы завоевать трофей. И если я смогу и буду здоров, буду это делать ежедневно до ЧМ-2026". Гильермо, фанат сборной Аргентины





Тем временем сборная Аргентины начала успешный поход на пути к мундиалю 2026 года. Во втором туре отборочного цикла действующие чемпионы мира в гостях переиграли Боливию со счетом 3:0. Этот успех пришел к ним без Лионеля Месси, лидера и капитана команды не было в заявке на данный матч.

Сборная Аргентина является победителем мирового первенства 2022 года в Катаре, в финале южноамериканцы обыграли команду Франции по пенальти и впервые за 36 лет стали чемпионами мира. Лионель Месси был признан лучшим игроком мундиаля.