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В Казахстане циркулирует свиной грипп

В Казахстане циркулирует свиной грипп Фото: pexels
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса рассказала об эпидемиологической ситуации в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, в Казахстане циркулирует три вида гриппа, в том числе зарегистрирован свиной. 

"В Казахстане был зарегистрирован свиной грипп – это H1N1. Также регистрируется аденовирус. Мы видим, что идет микст-инфекция и суперинфекция, когда вирусы накладываются друг на друга и вирусная инфекция протекает тяжелее".Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Министр добавила, что также в стране циркулирует "омикрон-штамм" коронавируса.

"Есть несколько видов "омикрон-штамма", потому что вирус видоизменяется. Он тоже выживает в окружающей среде. И у нас в стране распространяется вариант "Цербер".Ажар Гиният

Ажар Гиният отметила, что защищаться от вирусов ей помогает вакцинация. Глава Минздрава еще в октябре привилась от гриппа, а также ревакцинировалась от коронавирусной инфекции. Кроме того, министр старается везде носить маску. 

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