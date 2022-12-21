В Казахстане циркулирует свиной грипп

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса рассказала об эпидемиологической ситуации в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, в Казахстане циркулирует три вида гриппа, в том числе зарегистрирован свиной.

"В Казахстане был зарегистрирован свиной грипп – это H1N1. Также регистрируется аденовирус. Мы видим, что идет микст-инфекция и суперинфекция, когда вирусы накладываются друг на друга и вирусная инфекция протекает тяжелее". Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Министр добавила, что также в стране циркулирует "омикрон-штамм" коронавируса.

"Есть несколько видов "омикрон-штамма", потому что вирус видоизменяется. Он тоже выживает в окружающей среде. И у нас в стране распространяется вариант "Цербер". Ажар Гиният

Ажар Гиният отметила, что защищаться от вирусов ей помогает вакцинация. Глава Минздрава еще в октябре привилась от гриппа, а также ревакцинировалась от коронавирусной инфекции. Кроме того, министр старается везде носить маску.