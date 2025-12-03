Грипп отступил, идет снижение заболеваемости – Минздрав
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказала об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, ситуация выправляется.
"Грипп отступает, минус 15%. Соответствующие меры, которые были приняты Комитетом санэпидконтроля, дают свои результаты", – сказала Альназарова.
При этом заполненность инфекционных коек составляет порядка 60%.
Ранее мы писали, что санврачи в Алматы фиксируют рост заболеваемости ОРВИ.
