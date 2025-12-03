Грипп отступил, идет снижение заболеваемости – Минздрав

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказала об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, ситуация выправляется. "Грипп отступает, минус 15%. Соответствующие меры, которые были приняты Комитетом санэпидконтроля, дают свои результаты", – сказала Альназарова. При этом заполненность инфекционных коек составляет порядка 60%. Ранее мы писали, что санврачи в Алматы фиксируют рост заболеваемости ОРВИ.

