Морозы до 35 градусов: резкие скачки температуры ожидаются в Казахстане

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 22-24 декабря 2022 года. Согласно прогнозу, на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток ожидаются снег, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед.

"Быстрая смена синоптических процессов вызовет резкие скачки, а именно колебание температуры воздуха на севере, востоке и в центре страны с понижением в ночь 23 декабря до -20...-35°С, а уже ночью 24 декабря повысится до -5...-20°С", – говорится в сообщении.

Лишь на западе и юге страны, согласно прогнозу, ожидается погода преимущественно без осадков.

