В прокуратуре Астаны рассказали о задержании экс-сотрудника службы охраны президента России

В прокуратуре Астаны рассказали подробности о задержании экс-сотрудника службы охраны президента России Михаила Жилина, сообщает Zakon.kz.

"Михаил Жилин разыскивается правоохранительными органами Российской Федерации за незаконное пересечение границы и дезертирство. Вопрос относительно дальнейшего содержания его под стражей будет решен в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан", – говорится в официальном ответе на запрос редакции.

14 декабря стало известно, что экс-сотрудник Федеральной службы охраны России Михаил Жилин арестован в Астане на 40 суток.

Ранее на портале "Новая газета. Европа" была опубликована информация о том, что Михаил Жилин пытался получить в Казахстане статус беженца. В публикации сказано, что Жилин покинул Россию через пять дней после объявления мобилизации.

