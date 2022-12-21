Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане частные лаборатории могут диагностировать коронавирус без получения разрешения

частные лаборатории могут диагностировать коронавирус без получения разрешения Фото: pixabay
Частным лабораториям разрешили проводить диагностику коронавирусной инфекции без дополнительных разрешений. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в агентстве, в рамках деятельности Совета по выявлению и устранению барьеров был выявлен и устранен административный барьер в виде ограничения в проведении частными лабораториями диагностики коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).

Санитарные правила Минздрава предусматривают, что коронавирусная инфекция относится ко II группе патогенности, обращение с которыми разрешалось только государственным организациям.

В свою очередь закон "О биологической безопасности" предусматривает, что II группа патогенности подразделяется на возбудителей особо опасных инфекций и возбудителей инфекционных заболеваний.

При этом в период пандемии частные лаборатории могли оказывать услуги диагностики данной инфекции только при наличии временного разрешения уполномоченного органа.

Однако в агентстве отметили, что 11 ноября 2022 года постановлением правительства РК был утвержден Перечень патогенных биологических агентов с учетом классификации патогенных биологических агентов и степени опасности, согласно которому SARS-CoV-2 отнесен к возбудителям инфекционных заболеваний II группы патогенности, что позволяет проводить исследования в лабораториях, имеющих условия на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности. 

"Таким образом, административный барьер устранен, в соответствии с указанными правовыми актами частным лабораториям допускается проводить диагностику коронавирусной инфекции без разрешения уполномоченного органа", – резюмировали в АЗРК.

Читайте также

Депутат о реконструкции аэропорта Алматы: Это как сжечь портрет "Джоконды"

Алматинский зоопарк поделился радостной новостью

В Казахстане изъяли контрафактный алкоголь почти на 200 млн тенге

Лариса Черненко
COVID-19 АЗРК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
лес, зима, штормовое
Шквал, метель и гололед ожидаются в Казахстане в среду
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
"Уставшая" елка в ВКО рассмешила пользователей Казнета
"Уставшая" елка в ВКО рассмешила пользователей Казнета
Зеркальная дата 22.12.2022
День шести двоек: к чему готовиться знакам зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления