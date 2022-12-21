В Казахстане частные лаборатории могут диагностировать коронавирус без получения разрешения

Частным лабораториям разрешили проводить диагностику коронавирусной инфекции без дополнительных разрешений. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в агентстве, в рамках деятельности Совета по выявлению и устранению барьеров был выявлен и устранен административный барьер в виде ограничения в проведении частными лабораториями диагностики коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).

Санитарные правила Минздрава предусматривают, что коронавирусная инфекция относится ко II группе патогенности, обращение с которыми разрешалось только государственным организациям.

В свою очередь закон "О биологической безопасности" предусматривает, что II группа патогенности подразделяется на возбудителей особо опасных инфекций и возбудителей инфекционных заболеваний.

При этом в период пандемии частные лаборатории могли оказывать услуги диагностики данной инфекции только при наличии временного разрешения уполномоченного органа.

Однако в агентстве отметили, что 11 ноября 2022 года постановлением правительства РК был утвержден Перечень патогенных биологических агентов с учетом классификации патогенных биологических агентов и степени опасности, согласно которому SARS-CoV-2 отнесен к возбудителям инфекционных заболеваний II группы патогенности, что позволяет проводить исследования в лабораториях, имеющих условия на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности.