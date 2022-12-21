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В Казахстане изъяли контрафактный алкоголь почти на 200 млн тенге

акцизы Фото: pixabay
Председатель Комитета госдоходов МФ РК Данияр Жаналинов на брифинге в СЦК 21 декабря озвучил результаты работы по борьбе с реализацией нелицензированного алкоголя, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Данияр Жаналинов заявил, что с начала года поступления по акцизам увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 682 млрд тенге.

"Выявили и изъяли 782 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции. Реализаторы и производители привлечены к ответственности. В том числе было 149 фактов реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. По ним также наложены штрафы. По фактам реализации алкогольной продукции без лицензии изъято 77,9 тыс. литров стоимостью порядка 194 млн тенге". Данияр Жаналинов

Глава КГД добавил, что размер штрафов зависит от того, накладываются ли они на физическое или юридическое лицо, исходя из размерности бизнеса. Размеры штрафов составляют 15, 25, 40 и 150 МРП. 

5 декабря житель Абайской области превратил подвал в цех по розливу контрафактного алкоголя. 

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