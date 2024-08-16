Контрафактную продукцию почти на 47 млн тенге изъяли в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова 16 августа на брифинге в СЦК озвучила, что с начала года из оборота было изъято свыше 250 тыс. единиц контрафактной продукции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что изъято продукции на общую сумму около 47 млн тенге. "Органами юстиции на постоянной основе проводится работа по пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности. Проверки проводятся на основании заявлений правообладателей. C начала текущего года проведено 138 проверок деятельности хозяйствующих субъектов по фактам незаконного использования чужого товарного знака. По результатам проверок выявлены 132 нарушения действующего законодательства. Возбуждено и направлено в суд 133 дела. К административной ответственности привлечено 111 субъектов и 22 дела на стадии рассмотрения", – дополнила Ботагоз Жакселекова. По ее данным, в доход государства в виде штрафа взыскано более 9 млн тенге. "Перечень изымаемой из гражданского оборота контрафактной продукции весьма широк. Это предметы обихода, одежда, бытовая химия, запасные части к автомобилям, всевозможные гаджеты, а также детские игрушки и продукты питания", – резюмировала она. Ранее вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова рассказала, как нарушения авторского права влияют на казахстанцев. Читайте также Токаев встретился с жителями села Родина На какой стадии разработка законопроекта об авторском праве в Казахстане Минюст: Масштабы нарушений авторского права сопоставимы с оборотом наркотиков

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