В Казахстане планируют увеличить вклад креативных индустрий в экономику

Развивать казахстанские креативные индустрии и продвигать творческие проекты необходимо в сотрудничестве с другими странами Центральной Азии, считает заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов, выступая на Первом Центральноазиатском медиафоруме, сообщил, что в Казахстане принята Концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Одна из поставленных задач – обеспечение занятости креативной и образованной части молодежи через появление новых крупных отечественных высокотехнологичных компаний и создание новых рабочих мест за счет развития технологического и венчурного предпринимательства.



"Креативный сектор обладает значительным потенциалом развития несырьевого экспорта, обеспечения занятости, повышения доходов населения, особенно среди молодежи. Перед нами стоит задача по увеличению вклада креативных индустрий в экономику страны до 5% в 2025 году". Алтай Кульгинов

По его словам, именно креативная индустрия сегодня в мире выступает в качестве основного источника новых технологий, отраслей и новых материальных благ, а также важных для страны экономических преимуществ. Развивать креативные индустрии в Центрально-Азиатском регионе, по мнению заместителя премьер-министра, необходимо в сотрудничестве, объединяя потенциал и опыт нескольких стран.

"Первое, что объединяет страны Центральной Азии в развитии креативных индустрий, – это наше общее историческое прошлое и ценности, культурная и языковая близость становятся хорошим подспорьем в решении общих задач. Второе – нужно понять, какие совместные стратегии в этом направлении сегодня наиболее эффективны и в чем конкретный мировой опыт мог бы быть полезен для нашего региона. Тут каждая из стран региона и ближнего зарубежья может поделиться опытом, и на основе лучших мировых практик мы сможем решать поставленные задачи. Третий вопрос – как с помощью креативных индустрий повысить узнаваемость стран Центральной Азии, нашей культуры за рубежом, как общими усилиями увеличить долю экспорта креативных индустрий. Мы должны четко понимать, что полноценный выход на мировые рынки креативных индустрий может быть осуществлен только при наших совместных усилиях". Алтай Кульгинов

Он также добавил, что в этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между государствами Центральной Азии. Этот регион уже известен миру своей богатой историей и расположением вдоль древнего Шелкового пути, благодаря чему Центральная Азия имеет свой уникальный образ.