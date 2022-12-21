Жителя Бишкека осудили за убийство казахстанки

Бишкекчанин получил 10 лет исправительной колонии за убийство женщины. Она была должна ему 3800 долларов, сообщает Zakon.kz.

В тот день, созвонившись со своей знакомой Айгуль – гражданкой Казахстана, договорился с ней о встрече, так как женщина должна была ему 3800 долларов, сообщает Kaktus.media.

Однако при встрече вернуть долг Айгуль отказалась. Тогда Тимур зашел к ней в квартиру. Там они поссорились. После чего мужчина закрыл женщине рот рукой, затащил в гостиную, взял кофту и закрыл ею рот Айгуль. Она потеряла сознание.



Позже Тимур пошел на кухню, взял бытовой нож и два раза нанес женщине удары в область шеи. Айгуль скончалась, не приходя в сознание. Из квартиры убитой он похитил ее телефон и 4500 долларов.

Суды первых двух инстанций назначили мужчине 10 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего направил кассационную жалобу и попросил отменить приговоры судов первой и апелляционной инстанций, объяснив это тем, что Тимур умышленно убил женщину с особой жестокостью, перерезав ей горло кухонным ножом.

Коллегия Верховного суда постановила приговоры Октябрьского районного суда и Бишкекского городского суда оставить в силе.